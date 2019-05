MHP: Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayretin içinde olacağız MHP: Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayretin içinde olacağız YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından toplanan MHP Başkanlık Divanı, "YSK'nin seçimin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılıyoruz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayretin içinde olacağız" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 06 Mayıs 2019, 22:23 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2019, 22:45 Yeni Şafak