MHP: Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayretin içinde olacağız

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik kararından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı’nı topladı.
MHP Başkanlık Divanı'ndan yapılan açıklamada, "YSK'nin seçimin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.
MHP Başkanlık Divanı'nın açıklaması şöyle:
- "Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz kararın her türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet verici.
"Seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı saygı ile karşılıyoruz"
- MHP, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır.
- YSK'nin kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, bu tartışma da ortadan kalkacaktır.
- Belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran'da yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir.
- YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir.
"Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayretin içinde olacağız"
- MHP, yenilenme kararı verilen seçimde Cumhur İttifakı'nın başarısı için her türlü gayretin içerisinde olacaktır."