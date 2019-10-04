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POLİTİKA

​MHP Genel Başkan Danışmanı Yıldız: Kurt kışı geçirir ama ayazı unutmaz

MHP Genel Başkan Danışmanı Yıldız: Kurt kışı geçirir ama ayazı unutmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada pek çok iddia gündeme gelmişti. MHP Genel Başkan Danışmanı Eyyup Yıldız, Bahçeli'nin sağlık durumuna dair son durumunu açıkladı. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yıldız "Kurt kışı geçirir ama ayazı unutmaz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP Genel Başkan Danışmanı Eyyüp Yıldız'dan açıklama geldi. Yıldız'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle Başkent hastanesine kontrole gidip, taburcu olduğu günden bu yana özellikle sosyal medya üzerinden çete gibi hareket eden kişiler ve onların yönettiği sahte hesaplar çeşitli tezviratlar yaparak, kamuoyunda sağlık üzerinden bir fitne yaymaktadır. Çete gibi hareket eden bu kişilerin özellikle CHP, PKK ve FETÖ yakınlığı çok dikkat çekmektedir.

"FETÖ fitne yayma vazifesi üstlendi"

Özellikle FETÖ’nün tüm unsurları bu fitneyi taşıma ve yayma vazifesini üstlenmiştir. FETÖ’cüler yıllardır sürdürdükleri kini ve nefreti Liderimizin sağlığı üzerinden intikama dönüştürmeye ve şeytani temennileri neyse onun fitnesini yaymak için gayret vermektedirler. FETÖ’cü hesapların Liderimiz hakkında yaptıkları paylaşımlara baktığımızda karşımızda gerçekten dinsiz, imansız ve vicdansız bir terör örgütünün olduğunu görmekteyiz.

"Hesabını soracağız"

Bu özellikleri yanında aynı zamanda gerçek isimlerini yazamayacak kadar da korkak, ödlek olduklarını da görüyoruz. Elbette hepsinin savcılık soruşturması üzerinden teknik takibini yaparak, fare gibi saklandıkları deliklerden çıkarıp, bunların hesabını teker teker soracağız. Bunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…

Emre Uslu, Mücahit Avcı, Mustafa Selanik, Kemal Özkiraz, Levent Özeren, Ümit Karaca gibi bilinen müptezel isimlerin yönlendirmesinde olan birçok trol hesap bu listenin içindedir.Her türlü kara propaganda bunların arka mutfağında zehirli ve mikroplu halde hazırlanıp servis edilmektedir. Bu isimlerin tüm sosyal medya paylaşımlarına bakın adeta tek merkezden yönetilmektedir.

Liderimizin sağlığı üzerinden alçakça yapılan yayınları asla unutmayacağız. Bunun hesabını sormak için kararlıyız.

"Kurt kışı geçirir ama ayazı unutmaz"

  • Liderimizin sağlığı çok şükür yerindedir. Sağlığı üzerinden terör örgütlerinin yaptığı kara propagandalara kimse aldanmamalıdır. Tüm alçak yayınlar, propagandalar görüldüğü gibi sadece Bozkurtları kenetlemiştir.

Türk milletinin Liderimiz Devlet Bahçeli’nin vizyonuna, vatanseverliğine, inançlı duruşuna her zaman ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı ortadan kaldırmak isteyenlerle mücadelemiz hiç bitmeyecektir."

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