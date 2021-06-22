MHP Genel Başkanı Bahçeli: Binada tek bir HDP'li yönetici yok

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'deki HDP binasına saldırı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"İzmir HDP il binasına yapılan saldırı provokasyon ve alçak bir komplo olarak değerlendirilmelidir. Son dönemlerde yaşanan iç ve dış gelişmeler çözüldüğünde karşımıza irtibat ve ilişki ağları çıkmaktadır.
14 Haziran 2021'de NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilmiştir. NATO'nun 2030 vizyon belgesine yapılan atıf kapsamında, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem taşıdığı ifade edilmiştir. AB-ABD Zirvesi'nde ise yine demokrasinin sahipleneceği hususuna temas edilmiştir. Hiç kimse ne var bunlarda demesin!
Türkiye bir hukuk devletidir. TÜSİAD'ın dış telkinlere değil, milletimizin gerçeklerine saygısı paradan daha değerli bir şeref meselesidir. İzmir'deki saldırganın tek başına hareket etmediği hemen fark edilecektir. Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta binada yapılması planlanan bir toplantı da iptal edilmiştir. Cinayete kurban giden Deniz Poyraz'ın masada yarım bıraktığı kahvaltısı propaganda aleti olarak kullanılmıştır. Katilin ise bozkurt işareti yapan fotoğrafları anında servis edilmiştir.
Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum: Bu katil gerçekte kimdir? Bağlantıları nerelere işaret etmektedir. Provokasyonun içinde derin PKK'nın parmağı var mıdır? Bu cinayetin önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü tamamen araştırılmalıdır. CHP, HDP, İP, Halk TV, kiralık yazar ve gazeteciler hem soruşturma hem de kovuşturma sürecine dahil olmalıdır.
Biz bu cinayeti reddediyoruz, Kılıçdaroğlu, 'Deniz'i öldürdüler, istiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın' sözlerini neye dayanarak söylemiştir. Haydut devlet nedir? Hangi hakla, hangi cüretle böyle konuşabilmiştir.