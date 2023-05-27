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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Çakma milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu. Çakma milliyetçilerle, vazo milliyetçilerle Türk milletinin işinin olmayacağını belirten Bahçeli, ''Kimse de maske takarak milletimizi kandıramaz. Şehitlerin anıları bizimledir'' ifadelerini kullandı.

13:30 . 27/05/2023 Cumartesi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu.


Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Biz şehitlerimizin izinde, gazilerimizin yanındayız. Onlar için dava sığınılacak değil iradeyle savunulacak bir varoluş inancıdır. Vatan ve millet sevgisinin bedelini canlarıyla ödediler. Küçük insanların büyük davaları olmaz. Sözde dün dava adamı olup da bugün tefeci kesilenlerin aidiyet kanalları kuşkusuz tıkanmıştır.


Çakma milliyetçilerle, vazo milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz. Kimse de maske takarak milletimizi kandıramaz. Şehitlerin anıları bizimledir. Yıkımın ve yozlaşmanın önünü kesmek için zulme meydan okumuşlardır. Gönüllerinde millet sevgisi vardı. Onlar al bayrağı namus bildiler. Yoldular, dinlendiler, vuruldular ama dönmediler. Son nefeslerinde bile "Vatan sağ olsun" dediler. Düşmediler, tökezlemediler. Bazen koştular bazen koşar adım yürüdüler.


Şehitlerimiz tarih içinde tarih yazdılar, emanetleri başımızın üstündedir. Gün gelmiş "Vatan sağ olsun" diyerek gözyaşını içine akıtanların davası bizim davamızdır. Azalmayan tuzaklara direnişin adıdır bizim davamız. MHP'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur. Başkaları gibi yüreklerimiz mühürlü değildir. Neyi görürsek onu anlatırız. MHP gücünü inançlarından ve ilkelerinden almaktadır.


Ayrıntılar geliyor...

#Devlet Bahçeli
#MHP
#ülkücü şehitleri anma günü
23 dakika önce
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