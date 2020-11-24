MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

TVNET Canlı Yayın ᴴᴰ https://t.co/VeFMK2lGhG — TVNET (@tvnet) November 21, 2020

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öğretmenlik kutsal bir mesleğin adıdır. Öğretmenler bir milletin ufkunu aydınlatan meşalelerdir.

Geleceğimizden tasarruf edemeyeceğimize göre, öğretmenlerimizden kısacağımız imkanın bedeli mutlaka ağır olacaktır.

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmez

Hayatın akış hızı yavaşlamazsa virüsle mücadele zorlaşacaktır.

Türkiye diğer ülkeler gibi zorlu bir dönemdedir. Herkes duyarlı ve hassas davranmalıdır. Kimse başına buyruk hareket etmemelidir.

Virüsün siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı özlemleri tetiklemesi mi arzulanmaktadır?

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Ne virüse teslim olacağız ne vandal emellere teslim olacağız.

Konu fitne oldu mu bunlar yılan gibi başlarını kaldırırlar, saklandıkları deliklerden ortalığa saçılırlar.

Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmez.

Cumhur İttifakı; cukka ittifakı değildir, curcuna ittifakı değildir, çukur ittifakı değildir, çuval ittifakı değildir, çuvallamış bir ittifak hiç değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın, müfsit çakallar başka mahfillerde at koştursun. Cumhur İttifakı Türkiye’nin yegane umudu, yedi düvele karşı güvencesidir.

Asıl mafya Demirtaş değil midir? Terörist Demirtaş sevdasının taraftar kazanması hayra alamet değildir.

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Devran isimli kitap terör alıntısıdır. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, Eren Bülbül'e, Bedirhan bebeğe ne diyeceksin?

Demirtaş teröristtir. Devran isimli kitap terör propagandasıdır.