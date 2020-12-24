MHP Genel Başkanı Bahçeli: Dar kadroculukla bir yere varılamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısında konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Siyaseti insan kazanma sanatı olarak görmekteyiz. Gıybet ve dedikodu ile bir dava savunulamaz. Bir dava adamı, bir iman eri, bir inanç neferi bilir ve itimat eder ki, her akşamın bir sabahı, her zorluğun bir kolaylığı vardır.

Bizim için siyaset millete hizmet, gayesinin aşkla taşlanmış bir ülkücü harekettir.

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

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Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Ülkücü hareket milletin gür sesidir.

Ayrıntılar geliyor...