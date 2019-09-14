MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzincan'da

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Devlet Bahçeli'yi, kent girişinde AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci ve çok sayıda partili coşkuyla karşıladı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Erzincan'da önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
Mehmetçik vurdukça hainler dağılmış evlatları dağa kaçırılan annelere cesaret gelmiştir.
HDP milletvekilinin "çatışma sürecek" sözleri Anayasa'ya aykırıdır. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı almalıdır.
Fırat nehri boyunca gereği yapılmalıdır. ABD PKK'nın derdine düşerse Fırat'ın doğusuna milletin iradesi, mührünü vurmalıdır.
Münbiç'teki yanlışın tekrarı doğru değildir.
Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir.