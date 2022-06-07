MHP Genel Başkanı Bahçeli: Fitnenin başı gövdesinden koparılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/wk3BrpP5Xx — Yeni Şafak (@yenisafak) June 7, 2022

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Duruşumuzu samimiyet ve sevgiyle pekiştiriyoruz. Mücadelemizi iradeyle sürdürüyoruz. Hiçbir insanımızı dışlamıyor, önemsiz görmüyoruz. MHP olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, geceyi gündüze katarak 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. İcra ettiğimiz çalışmaların cesameti günden güne genişlik kazanmaktadır. Tıpkı vatan nöbeti tutan bir kahraman edasıyla milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz.

2023 yılında müstesna bir demokrasi şöleni, muhteşem bir cumhuriyet zaferi, cumhuriyetin 2.yüzyılına girişi de büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. Yarın elbet bizimdir, kısır gündemlere sıkışmıyoruz. Algı operasyonlarına bakmıyoruz, sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz. MHP'nin oy oranlarını düşük gösterenlere, devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler bizleri yok sayacaksanız biz daha çok var olacağız. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış ha dibe çekmiş ha uçurumdan itmiş, hiç ama hiç önemli değil. Birisi değil tek tek değil alayı birden üzerimize gelsinler. Biz ankete değil, gönlünü ve yüreğini açan yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Cumhur, başkanını seçecek o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

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Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz korkakları ürkütüyor, hainleri telaşlandırıyor, Türkiye düşmanlarının uykularını kaçırıyor. Bizi durdurmak demek Türklüğün susması demektir. Şirret emel sahipleri boşuna heves etmesin, ne duracağız ne de yılacağız. Biz çalışıyoruz, Allah için, millet için, vatan için, evlatlarımız için, henüz doğmamış evlatlarımız için çalışıp çabalıyoruz. Milletimiz görsün, duysun yeter diyoruz. Gerisi kuru gürültüdür, laf salatasıdır. MHP önüne bakıyor, mücadelesine odaklanıyor. Cumhur İttifakı Türkiye'yi büyütme ve yükseltme hedefine odaklanıyor. Kimse suyu bulandırma sinsiliğine kalkışmasın.

MHP'ye kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni kendileri giymek zorunda kalacaklardır. Biraz daha yalana, dolana bel bağlasınlar. 2023 yılında Türk milleti, sevdalılarını mahcup etmeyecektir. Dava arkadaşlarımdan rica ediyorum; anketlere asla itibar etmesinler. Ellerine geçeni buruşturup çöp sepetine atsınlar.

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6+1'Lİ MASAYA TEPKİ

Nerede bir vatandaşımız varsa onunla görüşüyor, dertlerini dinliyor 2023 yılı için anlaşıyoruz. Zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. 6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa hiyanetin, husumetin ve hezimetin masasıdır. Türkiye'nin geleceği, şaibeli masayla değil cumhurun muazzez iradesiyle tecelli edecektir. Çok şükür milletimiz vardır, umudumuz millettir.

Biz masalara yüz sürmeyiz, masalarda keyif çatmayız, milletimiz ne diyorsa ona kulak veririz. Sevdamız millettir, gücümüz devlettir çünkü biz Dedem Korkut'un Hacı Bektaş'ın tarihten gelen sesiyiz. Bizim duruşumuz zedelenmek, aşağılanmak, hor görülmek istenen milli onurun duruşudur.

Aziz milletimizin meçhul maceralara kapılması düşünülemeyecektir. Türkiye'nin gelecek rotası cumhurun iradesiyle çizilecektir. Bazı sorunlarımız olabilir, sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Marifet sorunların el birliğiyle, güç birliğiyle çözüme kavuşturulmasıdır. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli bir mücadelenin içindedir. Vatandaşımızın cebine göz dikenler hesap verecektir. En başta döviz fiyatları, gıda fiyatları, enerji fiyatları alanında gözlemlenen dengesizliklerin kuşkusuz ekonomik bir temeli, makul ve meşru bir nedeni yoktur.

Ekonomik huzur ve güvenliği yıpratmayı projelendiren odakların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Vatandaşlarımızın helal kazancına, göz nuruna ve alın terine musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır. Küresel ekonomi enflasyon artışından dolayı çok ciddi bir sınavdan geçmektedir. Tedarik zincirlerindeki sarsıntılar, ekonomiye, dolayısıyla insanımızın omuzlarına ilave yük ve maliyetler bindirmektedir. Türkiye bugünkü dar boğazdan çıkacaktır. Ekonomiye pranga vurmak için fırsat kollayan kim varsa ademe mahkum edilecektir.

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Acil bir ihtiyaç karşılanmış, verilen sözler tutulmuştur. MHP olarak tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek her adıma, her karara sonuna karar destek vereceğiz. TBMM'de üzerimize ne düşüyorsa mutlaka yapacağız, kimseyi dara düşürmeyeceğiz. Biz Cumhur İttifakı'yız kriz severleri güldürmeyeceğiz. Ekmeğimize ve emeğimize göz koyanları affetmeyeceğiz. Ekonomik ve siyasi istikbalimizin dönen çarkına çomak sokamayacaktır. Muzaffer ve müreffeh günlere hep birlikte ulaşacağız.





SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI OPERASYON

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örünmek istenen terör devleti engellenmiş, ihanetin çıkış noktaları kapatılmıştır. Türkiye, bölücü teröre müsaade etmeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler verecek kanıtlamıştır. Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır.

Terörle mücadele bir millet kararıdır, karşı çıkanlar teröristlerin safındadır. Geçtiğimiz hafta PKK/YPG'li bir elebaşı ABD'li bir yetkiliden silah aldıklarını açıklamıştır. Yardım ve yataklık halinde olan ülkeleri müttefiklik kategorisinde nasıl göreceğiz? Hani terör bir insanlık suçuydu? Teröre destek veren hiçbir ülke insan haklarından, insanlık değerlerinden bahsedemez.

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"İSVEÇ VE FİNLANDİYA ELLERİNE BULAŞAN KANI YIKAMAK ZORUNDA"

Türkiye bugüne kadar NATO'nun destek tavrını maalesef yeterince görmemiştir. Bu değerlendirmemi abartılı bulanlar 1952 yılından bu yıla kadar NATO ile süregelen ittifaka milli bir duyarlılıkla baktıklarında gerçekleri görebilecektir. İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl tamam diyelim? Türkiye'nin kuyusunu kazmak için nifak seferine çıkanlara karşı duyarsız kalmamız mümkün olmayacaktır. İsveç ve Finlandiya hükümetleri öncelikle ellerine bulaşan kanları yıkamak zorundadır.

Terör örgütü neredeyse, oralar Türkiye'nin ezici müdahalesine sahne olacaktır, bundan kaçış yoktur. Terör örgütü Fırat'ın doğusundan da batısından da temizlenmelidir.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Adaları ziyaret ederek Türkiye'yi tahrike yeltenen Miçotakis gerekirse silahlı bir çatışma ortamı yaratmak için provokasyon halindedir. Bizim dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olmasıdır. Tam tersi olursa hesaplarına katlanacak sadece Miçotakis ve hükümeti olacaktır.

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Miçotakis bilmelidir ki el atına binen çok çabuk inecek güvendiği dağlara da kar yağacaktır. Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Yunanistan hükümeti suçludur. 12 adanın yüzü ve yüreği de Türkiye'ye dönüktür.

"SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK"

Demokratik randevunun tarihi 2023 yılının Haziran ayıdır. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır.

Türkiye terörle mücadeleyi muazzam bir iradeyle sürdürmektedir. CHP Genel Başkanı'nın gündemi bambaşkadır. Devamlı 3 maymunu oynamakla meşguldür. Kılıçdaroğlu'nun kimlerin dümen suyunda çırpındığını merak etmekte, bir cevap beklemektedir. Diğer zillet partilerinin nerede hizalandıkları muammadır. CHP kayıptır, diğer marjinal zillet partileri kenara çekilmişlerdir. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan zillet ittifakının seçim güvenliğiyle ilgili çağrıda bulunması tam bir pişkinlik ve çelişkidir. Bu devletin hakimi varken, savcısı varken, polisi varken, zillet ittifakı sandık güvenliğini hangi vasıtalarla sağlamayı düşünmektedir. Dağdan indirecekleri teröristleri sandık başına mı dikecekler? Bunların elle tutulacak hiçbir projesi yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi dışında söyledikleri bir şey de yoktur.

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Kılıçdaroğlu mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla: Aday mısın değil misin? Neyi bekliyorsun? Er meydanına çıkacak cesaretin var mı?

Sayın Kılıçdaroğlu ne senin ne de ittifak ortaklarının önceliği Türkiye değildir, hiç de olmamıştır.