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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. Covid-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor" dedi. Bahçeli, "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor" diyen Bahçeli şunları söyledi:

  • "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların günbatımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eşgüdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor.
  • Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir.
  • İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir. Tedbiri alıp tevekkül etmek, sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, biz ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir.
  • Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim. Ve de nefs-i emmareyi sorguya çekelim.
  • Her şey Allah’tandır. Kendini bilen Allah’ı bilir. Allah’ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez.
  • Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım.
  • Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır. Ancak inanırsak, birbirimizi desteklersek, kucaklaşma hasletini canlandırıp tek nefer, tek nefes olabilirsek, elhak hiçbir engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi surlarımızı aşamayacaktır."

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GÜNDEM
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"Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulu'unun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim"

"KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Kendi kozamızdan çıktığımız, yaralarımızı sardığımız zaman inanıyorum ki hem Türkiye, hem de dünya kirden, pastan, zalimden ve hainden daha da arınacaktır.
  • Bugün Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Nevruz baharın habercisi, bereketin sembolü, kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir. Orta Asya’dan Balkanlara kadar kutlanan Yeni Gün’ü biraz buruk ve içe kapanık olarak karşılasak da bugünlerin geçici olduğuna inancım eksiksizdir.
  • Nevruz, binlerce yıllık tarihî süreç içerisinde, büyük Türk milletini ortak sevinç ve gelecekte, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olarak yüzyılları aşarak bugünlere ulaşmıştır. Bu kültürel miras bizim için her zaman iftihar kaynağıdır.
  • Aziz milletimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten kutluyor, Türk-İslam dünyasına ve insanlık âlemine, şu kasvetli korona günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum."

Dezenfektan banyosu
OYNAT 00:00
Dezenfektan banyosu
İstanbul'da bulunan bir matbaada virüsten korunmak isteyen çalışanlar kendi kendilerini dezenfekte etti. Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirgin olan vatandaşlar kendilerini korumanın çeşitli yöntemlerini denemeye başladı. İstanbul'da bulunan bir matbaada çalışanlar kendilerini dezenfekte etti. Çalışanlar üzerine dezenfektan sıkarak virüse karşı önlem almaya çalıştı. Çalışanların kendilerini dezenfekte ettiği o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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