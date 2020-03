MHP Genel Başkanı Bahçeli: İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. Covid-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor" dedi. Bahçeli, "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlaka dikkat ve riayet edelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 21 Mart 2020, 13:35 Son Güncelleme: 21 Mart 2020, 13:53 Yeni Şafak