MHP Genel Başkanı Bahçeli: Irak'ın güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı var MHP Genel Başkanı Bahçeli: Irak'ın güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı var MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Irak’ın dirlik ve istikrara kavuşabilmesi için katılımcı, güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır. Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükümet ahlaki ve siyasi tartışmalarla itibar kaybedecek, inandırıcılığı ve yaptırımı devamlı sorgulanacaktır" dedi.

Haber Merkezi 10 Haziran 2020, 17:08 Son Güncelleme: 10 Haziran 2020, 17:55 DHA