MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/PGYE5ijxau — Yeni Şafak (@yenisafak) May 24, 2022





Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır. Ahlaki olmayan artışların gerçek sebebi nedir?

Vatandaşlarımızın kesesine dokunan ve şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını dikkatle incelemek durumundayız. FETÖ’cülerin ticaret hayatını zehirleyecek ekonomik istikrarın bozulması için arayış içinde oldukları bir gerçektir. Türkiye’yi ekonomik olarak zora sokan fiyat artışlarının geri planında bize göre Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır. FETÖ bu kumpasın tam ortasında bulunan maşadır.

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Milletimizin refahından rahatsızlık duyan Türkiye düşmanları dört bir koldan harekete geçmektedir.

Konut fiyatlarında yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırma, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Fırsatçıların yakasından tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrolünü sağlayarak denetimleri sıkılaştırarak cebini doldurmaya çalışan utanmazları cümle aleme deşifre ve rezil etmeliyiz.

Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki artışı atıl vaziyette seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir.

Haksız kazanç peşine düşen, insanımızın sopfrasına göz koyan fırsatçıların yakasında tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.

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Abdülhamid çıkışı

Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Abdülhamid'i kim sevmiyorsa tedavi edilmemiş kuyruk acısı var. Eğer Erdoğan, bu günün Abdülhamit'i olarak görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur.

Abdülhamid'i sevenler ona yetecek, Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır.

Yedi düvelle mücadele eden, aklıyla, ahlakıyla, imanıyla, zekasıyla, sezgisiyle, siyasi maharetiyle İmparatorluğumuzu ayakta tutan Hünkarımızı istibdatla bir ananlar, milli tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu

NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç'in üyeliklerinin bir an önce işleme koyulmasını istemiştir. ABD Başkanı Biden bu iki ülkeyle temas halindedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutları ile tartışılmaktadır. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütü ile yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir.

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Türkiye'nin İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliğine isabetli çekinceleri henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı var, sonuç yoktur.

İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK'lı teröristler İsveç menşeili silahları Türkiye'ye doğrultmuşlardır. Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?

İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa’daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı İsveç’tedir.

Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye’nin baskı ve dayatma altına alınıp İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri devreye konulmalıdır. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO ile var olmadık NATO’suz da yok olmayız.