Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki artışı atıl vaziyette seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir" dedi. Bahçeli, "Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Abdülhamid'i kim sevmiyorsa tedavi edilmemiş kuyruk acısı var. Eğer Erdoğan, bu günün Abdülhamit'i olarak görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.


Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır. Ahlaki olmayan artışların gerçek sebebi nedir?

Vatandaşlarımızın kesesine dokunan ve şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını dikkatle incelemek durumundayız. FETÖ’cülerin ticaret hayatını zehirleyecek ekonomik istikrarın bozulması için arayış içinde oldukları bir gerçektir. Türkiye’yi ekonomik olarak zora sokan fiyat artışlarının geri planında bize göre Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır. FETÖ bu kumpasın tam ortasında bulunan maşadır.

Milletimizin refahından rahatsızlık duyan Türkiye düşmanları dört bir koldan harekete geçmektedir.

Konut fiyatlarında yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırma, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Fırsatçıların yakasından tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrolünü sağlayarak denetimleri sıkılaştırarak cebini doldurmaya çalışan utanmazları cümle aleme deşifre ve rezil etmeliyiz.

Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki artışı atıl vaziyette seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir.

Haksız kazanç peşine düşen, insanımızın sopfrasına göz koyan fırsatçıların yakasında tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.

OYNAT 00:59
"Abdülhamid'i Ermeni çeteciler Siyonizm müellifleri sömürgeciler sevmez"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Abdülhamid'i kim sevmiyorsa tedavi edilmemiş kuyruk acısı var' ifadelerini kullandı.


Abdülhamid çıkışı

Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Abdülhamid'i kim sevmiyorsa tedavi edilmemiş kuyruk acısı var. Eğer Erdoğan, bu günün Abdülhamit'i olarak görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur.

Abdülhamid'i sevenler ona yetecek, Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır.

Yedi düvelle mücadele eden, aklıyla, ahlakıyla, imanıyla, zekasıyla, sezgisiyle, siyasi maharetiyle İmparatorluğumuzu ayakta tutan Hünkarımızı istibdatla bir ananlar, milli tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu

NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç'in üyeliklerinin bir an önce işleme koyulmasını istemiştir. ABD Başkanı Biden bu iki ülkeyle temas halindedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutları ile tartışılmaktadır. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütü ile yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir.

Türkiye'nin İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliğine isabetli çekinceleri henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı var, sonuç yoktur.

İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK'lı teröristler İsveç menşeili silahları Türkiye'ye doğrultmuşlardır. Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?

İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa’daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı İsveç’tedir.

Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye’nin baskı ve dayatma altına alınıp İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri devreye konulmalıdır. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO ile var olmadık NATO’suz da yok olmayız.
Sadece 15 gün görülüyor

Sadece 15 gün görülüyor

Herkes ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyor.
Son gün 6 Haziran

Son gün 6 Haziran

​KPSS Lisans başvuruları başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğanı arayıp müjdeyi verdi: Türkiyeden dört ili de ihya edecek koridor açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp müjdeyi verdi: Türkiye'den dört ili de ihya edecek koridor açılıyor

​Üç bakanlık harekete geçti: İlk toplantı bu akşam

​'Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız.'

​DEVA, Gelecek ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

​Yüzyıllar sonra saat kulesinin içinden çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş kapsamlı yeni bir sınır ötesi harekatın sinyalini verdi.

Cinnet getiren annesi tarafından öldürülmüştü.

İETT şoförü bu kez de bıçaklandı.

Uzaya gidecek ilk Türk için geri sayım başladı.

​Zincirleme kazada biri ağır beş kişi yaralandı.

​Virüsü taşıyan üç kişi hastanelik oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.