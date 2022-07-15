MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye zillete düşmeyecektir gizli gündeme yatırım yapanların oyunlarını bozarız

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Tehlike bu boyuttaydı. Milletimiz sayesinde teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir.

Demek ki bu soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesiyle kast ve ihanetin alt yapısını oluşturmuşlardır.

Türk milleti 15 Temmuz akşamından itibaren meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa etmişse. Ülkenin bekasını da müdafaa edecektir.

Herkesin ortak hassasiyeti Türkiye'nin varlığı olmalıdır. Devletin bekası her türlü siyasi arayışın üstündedir.

Türk milleti ve devleti gazi bir devlettir. Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyen soylu bir iradeyi yenecek güç henüz dünya üzerinde görülmedi.

REKLAM

15 Temmuz'dan dersler çıkarmak gerekir.

Türkiye ve Türk milleti karşısında saf saf sıralanan odaklarla canımız pahasına dahi olsa mücadeleden kaçınmayız.

Türkiye zillete düşmeyecektir, gizli gündeme yatırım yapanların oyunlarını bozarız.

FETÖ Asya'nın Hristiyanlaşması için görevlendirildi. FETÖ'cüler insanlığın yüz karalarıdır.

Türk milletinin tarihinden rahatsız olan çevreler terörist başı Gülen'i elinde tutmuşlar, din kisvesi altında canlı bomba imal etmişlerdir. Kimin işine yarıyorsa ona silah olarak kullanılmıştır.

Türk tarihinin farklı dönemlerinde nice darbe denemeleri yaşanmıştır. Ancak hiçbiri 15 Temmuz kadar milleti sarsmamıştır. 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür.

FETÖ, PKK ve diğer taşeronlar Türk milletini yenemeyecektir.

REKLAM

15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan hainlerle, Söğüt'te Osman Gazi'nin tahrip edenlerin en ufak bir farkı yoktur. Üzerimizdeki topraklar tarih boyunca Türk'ün kanıyla sulanmıştır. Çok şükür milletimiz, bağımsızlığına düşkün olmuştur. Tehditlere kulak asmayacağız, hem kardeşçe yaşayacağız hem de birbirimize saygıyı canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur, bu gerçeği unutmayacağız.

Birlik ruhunun devamı mutlaka korunmalıdır. Artık kısır gerilimlerle oyalanacak vakit yoktur. Türkiye'nin şeref ve hassasiyetlerini savunmak hepimizin milli borcudur.

15 Temmuz'da millet kenetlenerek maskelerini düşürdü. Türkiye'yi yenemeyecekler, Türkiye'yi düşüremeyeceklerdir. Bir olalım istikbalimize bağlı kalalım. Cumhur İttifakı da bu uğurda hissesine şehadet düşse bile gereğini yapacak, atılganlığını şartsız gösterecektir.

REKLAM

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız.

Ayrıntılar geliyor...