MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkücü katilleriyle hesaplaşacağız

İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.

Halk Televizyonu, Now televizyonu, Sözcü televizyonu başta olmak üzere MHP ve ülkü ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinde ve yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan haksız ve hayasız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını istiyor bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum.