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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkücü katilleriyle hesaplaşacağız

MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor. Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız." dedi.

14:20 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:39 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.

Haksız iddialarda bulunanlar mahkemede dinlenmeli. Belgeler mahkemeye sunulmalı.

Geçmişte Ülkücü şehitlerimizin dökülen kanlarında vebali bulunan malum çevrelerde bugünlerde strateji değiştirip, içimizi karıştırmaya teşebbüs etmelerini nefretle takip ediyoruz.

MHP'yi yolundan ve davasından alıkoyacak hiçbir güç yoktur.

Halk Televizyonu, Now televizyonu, Sözcü televizyonu başta olmak üzere MHP ve ülkü ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinde ve yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan haksız ve hayasız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını istiyor bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum.



#MHP
#Devlet Bahçeli
#Ülkücü Şehitler Anıtı
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