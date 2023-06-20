MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler çok uzak değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir. Teknolojik gelişmelerin boyutu nereye ulaşırsa ulaşsın, sahip olduğu beşeri cevherin adı Türk gençliğidir. Üstelik alfabenin hiçbir harfiyle sınırlandırılamaz.





O gençliktir ki; kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençliktir.





Üniversite sınavını kaldıracağımız günler çok uzak değil

Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir. Gençlerin hedeflerine ulaşmazlarsa bunun dünyanın sonu olmadığını ifade etmek istiyorum. Gençlerin her şart altında yanlarındayız. Her mücadeleyi vermekten kaçınmayacağız.





"CHP yönetimindeki şehirler haysiyetine kavuşmalı"

Parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirdik. Stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti dile getirilmiştir. Parti olarak rehavete kapılamayız. Hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Zaman, çalışma zamanıdır. Bir günümüzün diğeriyle aynı olmamasına özellikle dikkat ve özen gösteriyoruz.





Türkiye'mize nefes aldırmak, iç ve dış kaynaklı sorunları çözmek, milletimizi hak ettiği mevkilere çıkarmak asıl gayemizdir. Bu itibarla siyasi mücadelemizi şevkle sürdürmek zorundayız.





Birinci stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlarımızı muhafaza ederek yenilerini eklemektir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere diğer tüm büyükşehir belediyelerinin, il ve ilçe belediyelerinin Türkiye'nin yükselen itibarına müzahir şekilde yönetilmesi tarihi önemdedir. Belediyecilik bir sevda yönetimidir. İstanbul 5 yılını kaybetmiştir. Aynı durum Ankara, Antalya, Mersin, Antalya, Hatay, Tekirdağ büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir.





Türk milleti, mahalli iradelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır. Allah'ın izniyle CHP'nin ve diğer zillet partilerinin yönetimi altındaki partilerin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız.





"Yeni bir Anayasa ülkemize kazandırılmalıdır"

Yeni bir Anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her milletvekili, yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumlu olacaktır.





Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına tepki

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan Anayasa Mahkemesi, yargıyı dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.











