MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' mesajı: 400 oy çıkmazsa referanduma gidilir

MHP, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üç günlük kampa girdi. Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, seçimler için yol haritası masaya yatırılırken iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Toplantıda değerlendirme yapan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi.

Başörtüsüne Anayasal güvence konusunu değerlendiren MHP lideri, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

- MHP programı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karşılaştırdığımızda birbirini tutuyor. Güfte ile beste örtüşmüştür.

- (Cumhur İttifakı’nın genişlemesi) İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler. Hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor.

- (Seçim tarihi) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yapar, onu bekleyeceğiz. Biz hazırız.

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- (Babacan’ın adaylık açıklaması) Bizim adayımız belli kararımız net, bizi başkaları ilgilendirmiyor.

- Altılı Masa 10 toplantı yaptı. Onun sunucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır, eşittir sıfır.