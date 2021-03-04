MHP Genel Başkanı Bahçeli’den helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat: 18 bin cami yapılmış ibadet için olsa anlarım

Çanakkale Belediyesi Meclis Toplantısı'nda söz alan CHP'li Meclis üyesi Süleyman Canpolat, 28 Şubat darbesinde alınan kararların ne kadar uygulandığını belirlemek maksadıyla kurulan Batı Çalışma Grubu'nu överek, 'Son 20 yılda 18 bin ilave cami yapılmış. Bunlar ibadet için olsa anlarım' ifadelerini kullandı.