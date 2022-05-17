Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeliden Kaftancıoğlu açıklaması Türk yargısı kararını vermiş, konu kapanmıştır
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kaftancıoğlu açıklaması: Türk yargısı kararını vermiş, konu kapanmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim doğrudan muhatabımız CHP'nin İstanbul İl Başkanı il başkanı değildir. Türk yargısı kararını vermiş, konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a bu sefer yalın ayak yürür diye bekliyorduk ama bunu göze alamadığını gördük" dedi. Bahçeli, "Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması demek Ukrayna Savaşı'nın uzaması, coğrafi olarak genişlemesi demektir" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Kaftancıoğlu açıklaması: Türk yargısı kararını vermiş, konu kapanmıştır
Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Milletimizin haklı gururunun paylaşmaktan saklananlar siyasetin sevimsiz tarafıdır. Sevincimiz aynı değilse acımız nasıl aynı olacaktır. Türkiye'ye dev eseler kazandırmanın neresi yanlıştır. MHP olarak yerli ve yabancı husumet odaklarına, ülkesinin gelişmesine tahammülsüz bir muhalefet anlayışını sakat buluyoruz.

İnanıyorum ki; pazarda, markette ve diğer alanlarda insanımızın refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen fiyat artışlarının da önüne geçilecek, enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir.

Niyet hayır olduğundan akıbetin de hayır olacağına güvenmek lazımdır. 14 Mayıs 2022 cumartesi günü tarihe bir güne, muazzam bir yatırımın açılışına milletçe şahit olduk. Deniz dolgusuyla inşa edilen havalimanının hizmete girmesinden gurur duyduk.

Devlet Bahçeli: Çeyrek domuzu 7 dakikada yemekle övünenlerin partisi CHP, ittifakı zillettir
OYNAT 00:59
Devlet Bahçeli: Çeyrek domuzu 7 dakikada yemekle övünenlerin partisi CHP, ittifakı zillettir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,'nun aldığı cezayla ilgili konuşan Bahçeli, 'İl Başkanı Kaftancıoğlu kamu görevlisine hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılayarak seri katil demiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanına hakaret ederek suç işlemiştir.

Kılıçdaroğlu sinme, korkma, saklanma. Devlete seri katil demek namertliktir diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah, yapmazsan, bu ihanete, işlenmiş bu suça sen de ortak sayılırsın, bu şerefsiz bühtanın sen de faili olmaktan kurtulamazsın. Çeyrek porsiyon domuz etini 7 dakikada bitirmekle övünenlerin partisi CHP'dir.' diye konuştu.


Taş üstüne taş koyan kim olursa olsun şükran duymak, hem insanı hem de vatandaşlık görevimizdir. Temelsiz sızlanmalar makul değildir.

Zillet İttifakı sert bir kayaya çarpmıştır. Türkiye'nin ayak bağı olan Zillet İttifakı milli hedeflerin barikatıdır. Bu düşüncelerimin elbette pek çok gerekçesi vardır. Kalbi temiz her insanımız tarafından bilinmektedir.

Devlet Bahçeli'den İsveç ve Finlandiya'ya NATO tepkisi: Sırtımıza hançer vuranlarla müttefik olamayız
OYNAT 02:06
Devlet Bahçeli'den İsveç ve Finlandiya'ya NATO tepkisi: Sırtımıza hançer vuranlarla müttefik olamayız
Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, 'Finlandiya ve özellikle İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı herkesin bildiği gerçekler arasındadır. Mehmetlerimize kurşun sıkan, vatandaşlarımıza zulmeden damgalı hainleri düzenli olarak ziyaret eden sonra malum bölücü teröristleri başkentlerinde ağırlayan ülkelerle nasıl müttefik olacağız? Bir yandan elimizi sıkarken diğer yandan sırtımıza hançer vuranlarla nasıl müttefik olalım? Finlandiya ve İsveç'in bekleme odasına alınması bu aşamada en doğru seçenektir.' dedi.

Kaftancıoğlu'nun sözleri

CHP karar açıklanır açıklanmaz şov sahnesine çıktı. İstanbul'a bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk ama buna cesaret edemedi. CHP İstanbul İl Başkanı suç işlemiştir.

CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah, yapmazsan bu suça ortak sayılırsın.

CHP'nin İstanbul il Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza bir yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin.

Devlet Bahçeli: Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması barış değil Ukrayna savaşının genişlemesi demektir
OYNAT 01:27
Devlet Bahçeli: Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması barış değil Ukrayna savaşının genişlemesi demektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Finlandiya ile İsveç'in Nato'ya alınması demek Ukrayna Savaşı'nın uzaması, coğrafi olarak genişlemesi demektir' ifadelerini kullandı.

Polise taş atan HDP vekili

Siyaset devletin ve mülkiyetine saldıranların idare merkezi olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır. HDP vekilinin polise taş atması da bir terör yöntemidir. Polisimize uzatana eller kırılmalı, uzanan diller koparılmalıdır. Ne devletimiz ne de milletimiz sokak serserilerine teslim edilemeyecektir.

"Üçüncü etaba geçiyoruz"

Kurban Bayramına kadar durmayacağız, sürekli saha ve gönüllerde olacağız. Adım adım 2023’e ulaşacağız, ilçe ilçe gezip insanlarımızla görüşüp desteklerini isteyeceğiz. Eylül başında siyasi çalışmalarımızda üçüncü etaba geçmiş olacağız.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci

Finlandiya ve İsveç'in (NATO üyeliği) bekleme odasına alınması bu aşamada en doğru seçenektir. Finlandiya ve özellikle İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı herkesin bildiği gerçekler arasındadır.

Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması demek Ukrayna Savaşı'nın uzaması, coğrafi olarak genişlemesi demektir.
Bilim dünyası şokta: Yosundan güç kaynağı ürettiler

Bilim dünyası şokta: Yosundan güç kaynağı ürettiler
Talebe yetişemiyor

Talebe yetişemiyor

Milyonlarca üretilip dünyaya satılıyor.
Gökyüzüne Türk imzası

Gökyüzüne Türk imzası

​TUSAŞ'tan müthiş hamle: Bir kabiliyeti daha millileştirdik.

Zirvede ​26 bin 330 konut ile İstanbul yer aldı.

Keçi arayan çoban buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.