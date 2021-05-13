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Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeliden Türkeşin mezarına ziyaret
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
​MHP Genel Başkanı Bahçeliden ​Türkeşin mezarına ziyaret
Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü.

Devlet Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret
OYNAT 00:57
Devlet Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (fotoğrafta), bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.


Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı milletçe tebrik ediyorum. Çok acılı günlerden geçiyoruz. Kovid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içinde bir Türkiye'yi görmek isteriz, Cenabı Allah'tan niyazımız budur" ifadelerini kullandı.

DHA

DHA

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