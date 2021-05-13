MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü.

Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı milletçe tebrik ediyorum. Çok acılı günlerden geçiyoruz. Kovid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içinde bir Türkiye'yi görmek isteriz, Cenabı Allah'tan niyazımız budur" ifadelerini kullandı.

DHA

DHA