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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi

Koyu bir Beşiktaşlı olduğu bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu'ın teknik ekip ve futbolcular tarafından imzalan forması hediye edildi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeliye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi
​MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz bir hediye geldi. 2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ın, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve şampiyon takımın futbolcuları tarafından imzalı forması, MHP Lideri'ne gönderildi.

  • Formanın hediye edilişini MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından duyurdu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Beşiktaş'a tebrik
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Beşiktaş'a tebrik

BAHÇELİ'DEN TEŞEKKÜR

Yönter; forma için "Sayın Genel Başkanımız Şampiyon Beşiktaşımızın, şahsına gönderdiği Teknik Direktör ve futbolcuları tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti...Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hassaten iletti..." ifadelerini kullandı.

  • Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğunu ise, sosyal medyadan paylaştığı kartal heykeli önünde kutlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Senin için yanan her meşale gençliğimin güneşidir Beşiktaş
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Senin için yanan her meşale gençliğimin güneşidir Beşiktaş
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Beşiktaşlı olmasıyla bilinen Devlet Bahçeli, sözlerinin sonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı ve Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı tebrik etti.

Bahçeli 'Hiç kimse Kara Kartalı unuttuğumu zannetmesin. Biliyorsunuz, kartallardan yüksekten uçar, eninde sonunda da şampiyonluğa konar. Senin için yanan her meşale gençliğimin güneşidir Beşiktaş. İyi ki Beşiktaşlıyım. Şampiyonu tebrik ederim' ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Asıl olan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır
OYNAT 00:59
Bahçeli: Asıl olan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı, büyük alkış aldı.


Devlet Bahçeli: Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır
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Devlet Bahçeli: Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş'tır
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