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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları şu şekilde;

"Maden kazasında, acı üzerinden istismar yapmanın kimseye faydası olmaz.

Felakete siyasi içerik katmak için el ovuşturanlar bize göre samimi değildir. Sayıştay raporlarının siyasi muhalefet haline dönüştürülmesi mahsurludur.

"HEM ALÇAK HEM DE AHLAKSIZ"

Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz. Bunlar tespit edilirse muhakkak hesabı sorulacaktır.

Amasra'yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Biz kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken provokasyona heveslenenler hem alçak hem de ahlaksızdır.

Henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın raporlarını birden bire servis edenlerin önü-arkası iyice araştırılmalıdır.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL!"

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. yüzyılının nihai eşiğidir. 2023 yılı Türkiye'nin müjdesi ve bu hedefin tarihi mesajıdır. Yönetim hayatımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçekleşen reform gücüne güç katmıştır. Kuru üzümden pekmez çıkarmak için masalara oturan yükseldikçe yükselen Türkiye bahtiyarlığını göremezler. Bunlar hüsrandan çıkıp hezimete boylayan aymazlardır. Bunlar çark gibi dönen ayarsızlardır. Ayarsızların zillet içinde oldukları da ayan beyan ortadadır. Türkiye, eski Türkiye değildir.

2023 seçim çalışmaları kapsamında 256 köy ziyaretimizi gerçekleştirdik. 23 Ekim'de Manisa'da milletimizin huzuruna çıkacağız ve adayımız belli, kararımız net diyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. Kılıçdaroğlu sana yazıklar olsun.

Kılıçdaroğlu'nun 8 saat kaybolması kuşkuludur. Neredeydin? Kimlerle fiskos yaptın? Kılıçdaroğlu 8 saati açıklamak zorundadır.

Ayrıntılar geliyor...
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​Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'e çıkarıldı.

​87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var.

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