MHP Genel Sekreteri Büyükataman: CHP; her türlü terör örgütünün ve Türkiye’nin düşmanlarının borazanıdır

İçişleri Bakanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör irtibatlı/iltisaklı kişilerin tespiti için müfettiş görevlendirilmişti. Bu gelişme üzerine CHP ve CHP'lilerden itirazlar gelmişti. İtirazların laf kalabalığı ile teftişi sulandırmak isteyen CHP zihniyetinin suça meyli ve suçluya aşkı ile izah eden Büyükataman, bu durumun ilk olmadığını söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın sosyal medyadaki açıklaması şöyle;
"NETİCEYİ AZİZ MİLLETİMİZ SABIRLA BEKLEMEKTEDİR"
"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör irtibatlı/iltisaklı kişiler için müfettiş görevlendirilmesine yönelik CHP’li Seyit Torun’un itirazları devam etmekte. Herkesten çok Seyit Torun’u telaşlandıran bu incelemenin neticesini aziz milletimiz sabırla beklemektedir. Telaşın verdiği panikle akli melekelerini yitiren Torun’un Sayın Genel Başkanımıza yönelik sözleri, teftişi siyasi arenaya çekme gayretinden başka bir şey değildir. Laf kalabalığı ile teftişi sulandırmak isteyen CHP zihniyetinin suça meyli ve suçluya aşkı ilk değildir. Terör örgütü PKK’nın HDP üzerinden belediyelerde oluşturduğu kayyım yönetimlerin görevden el çektirilmesine HDP’den bile önce tepki veren Torun ve diğer CHP’lilerin o günkü itirazlarının bugün başlarına geleceklerden kaynaklandığı şüphesi, her geçen gün kuvvetlenmektedir.
1- İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör irtibatlı/iltisaklı kişiler için müfettiş görevlendirilmesine yönelik CHP’li Seyit Torun’un itirazları devam etmekte.
Herkesten çok Seyit Torun’u telaşlandıran bu incelemenin neticesini aziz milletimiz sabırla beklemektedir.
1- İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör irtibatlı/iltisaklı kişiler için müfettiş görevlendirilmesine yönelik CHP’li Seyit Torun’un itirazları devam etmekte.
"MİTİLİ DE İSTANBULLUNUN MECBUR EDİLDİĞİ KEŞMEKESİ DE GÖRECEKTİR"
Sayın Genel Başkanımızın İstanbul’a attığı mitili hâlâ göremediğini söyleyen Torun, başını terör örgütlerinin taleplerinden kaldırıp millete ve İstanbul’a bakacak olursa mitili de, İstanbullunun mecbur edildiği keşmekeşi de görecektir. CHP; her türlü terör örgütünün ve Türkiye’nin düşmanlarının borazanıdır. FETÖ’sünden PKK’sına dek Türkiye ve büyük Türk milletiyle meselesi olan kim varsa ilk önce bu borazana üflemektedir. CHP’den çıkan milletten kopuk seslerin sebebi de bu gayrimillî üfleyişlerdir."
5 (son)- CHP; her türlü terör örgütünün ve Türkiye’nin düşmanlarının borazanıdır.
FETÖ’sünden PKK’sına dek Türkiye ve büyük Türk milletiyle meselesi olan kim varsa ilk önce bu borazana üflemektedir.
CHP’den çıkan milletten kopuk seslerin sebebi de bu gayrimillî üfleyişlerdir.
5 (son)- CHP; her türlü terör örgütünün ve Türkiye’nin düşmanlarının borazanıdır.