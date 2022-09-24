MHP Grup Başkanvekili Akçay: Adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 6 muhalefet partisi liderinin birlikte aday çıkarmakta zorlandıklarını savunarak, "Daha adayını çıkaramamış, 'Biz seçimi kazanacağız.' diyorlar. Mecburen adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek." dedi.

Partisi tarafından Turgutlu ilçesindeki Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu" programına katılan Akçay, Türk Devletleri Teşkilatının önemini giderek artırdığını söyledi.

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Altılı masayı eleştirdi

Sekiz devletin katılımıyla kurulan teşkilatta Macaristan ve KKTC'nin gözlemci üye olduğunu, bu ülkelerin de tam üye olacaklarını anlatan Akçay, "Ben inanıyorum ki Balkan devletlerinden de katılanlar olacak, sıraya girenler olacak 'biz de girelim' diye" ifadesini kullandı.

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Muhalefet liderlerinin oluşturduğu "altılı masa"yı eleştiren Erkan Akçay, bu masanın görünenleri ve görünmeyenlerinin bulunduğunu dile getirdi.

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"Seçimlerden sonra mı çıkaracaksınız adayınızı?"

Masanın altında HDP, ayaklarında ise Avrupa Konseyi, ABD ve Avrupa Birliği'nin bulunduğunu iddia eden Akçay, şöyle konuştu:

"Dikkat ederseniz masa yuvarlak, neden yuvarlak? Bunlar günlerce masanın neresinde oturacaklarını tartıştılar, yerlerini beğenmediler. Seçmen belirli, açık, net, mahiyeti, sınırı belli bir adaya mı oy verir, ne olduğu belli olmayan adaya mı oy verir? Daha adayını çıkaramamış, 'Biz seçimi kazanacağız.' diyorlar. Hani? Adayın yok senin. Seçimlerden sonra mı çıkaracaksınız adayınızı? Seçimler geldi çattı. Dolayısıyla aday bile çıkarmakta zorlanıyorlar. Mecburen adaylarını ya Amerika ya Avrupa belirleyecek. Bunların taahhütleri var: 'Biz altılı masa olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin bütün kararlarına uymayı taahhüt ediyoruz.' dediler. Bunlar millete taahhüt vermediler, taahhütlerini ABD'ye, AB'ye veriyorlar. Biz diyoruz ki planınız, programınız nedir, bu millete sözünüz nedir? Bu millete verdikleri bir söz yok."