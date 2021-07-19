Beyaz Saray ve Pensilvanya aralarını bulur

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Millet İttifakı’nda son dönemlerde yaşanan gerginliğe ve gizli ortak HDP’nin çıkışlarına yönelik açıklamalar yaptı. HDP ile CHP arasındaki iş birliğinin 7 Haziran 2015 seçimlerinde gün yüzüne çıktığını belirten Akçay, Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’nin son dönemdeki çıkışlarına vurgu yaptı. “Zillet ittifakının dominant partisi HDP’dir. HDP, başta CHP ve İP olmak üzere zillet ittifakındaki diğer partileri HDP çizgisine getirmiştir” diyen Akçay şunları söyledi:

ELİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR

“Görüldüğü üzere, zillet ittifakı ortakları arasında ittifakın açık bir şekilde yapılması konusunda bir tartışma vardır. HDP ‘Eğer daha önce yaptığımız gibi gizli bir ittifak yapmayız, açık bir ittifak yaparız ve bizim şartlarımızla olur’ diyerek ittifak ortaklarını açıkça tehdit etmektedir. Görünüşte ya HDP ile açık bir şekilde ittifak yapacaklar ya da HDP zillet ittifakından ayrılacak. Bence bunlardan ikisi de olmayacak. CHP ve İP, Türk milletinin tepkisinden çekinerek HDP ile açık bir ittifak yapmak istemeyecektir. Beyaz Saray, Pensilvanya ve Kandil’deki abileri araya girerek orta yolu bulacaklardır. HDP bu açıklamalarla zillet ittifakı içinde elini güçlendirmeye çalışmaktadır.”

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Pervin Buldan

CUMHUR İTTİFAKI YAPAY DEĞİL

Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Akçay, “Cumhur İttifakı menfaat ve pazarlıklar üzerine kurulmuş yapay bir ittifak değildir. Türkiye’nin güçlenmesinden ve milli çıkarlarına sahip çıkmasından rahatsız olan emperyal güçler ve bunların taşeronluğunu yapan zillet ittifakı ile bunların medya ve siyasetteki birtakım uzantıları son zamanlarda organize bir şekilde yalan haberler yaparak Cumhur İttifakı’nda fitne çıkarmaya yönelik sinsice algı yapmaktadır” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

AYM'NİN KAPISINA KİLİT VURULSUN

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son dönemlerde vermiş olduğu kararlarla terör örgütlerini, terör yandaşlarını ve Türkiye düşmanlarını aklama merkezi haline geldiğini vurgulayan Akçay, “Bu nedenle AYM bugünkü haliyle devam edemez, inandırıcılığından ve güvenirliğinden bahsedilemez. Bu mahkemenin kapısına kilit vurulmalı, AYM yeni ve sivil nitelikli bir anayasa yazımıyla yeni baştan yapılandırılmalıdır” dedi.

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EMİN ADIMLARLA HEDEFE YÜRÜYORUZ

Türkiye’nin Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, kaybolan yıllarını telafi ettiğini belirten Akçay, “2023, 2053 ve 2071 büyük ve güçlü ülke Türkiye hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Emperyal güçler ve yerli iş birlikçileri ne yaparlarsa yapsınlar Cumhur İttifakı arasında fitne çıkaramayacaklardır” diye konuştu.

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