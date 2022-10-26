MHP her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, eski medeniyetlerde de rastlanan, insanlık tarihi kadar eski olan çeşme yapımının ve çeşme vakfının, özellikle Türkler tarafından önde gelen bir hayır sayıldığını belirtti.

Anadolu Türk mimarisinde bilinen en eski çeşmelerden birinin Artuklu Beyliği'nin kurucusu Necmeddin İlgazi tarafından 12'nci yüzyılda Mardin'de yaptırılan hayrat olduğunu aktaran Yalçın, daha sonra gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemlerinde sultanlar, devlet adamları ve varlıklı kişiler tarafından çok sayıda çeşme hayratı yaptırılarak vakfedildiğini vurguladı.

AA Semih Yalçın

Bilhassa Osmanlı hayrat çeşmelerinden günümüze kadar gelenlerin, dikkati çeken mimari özellikleriyle birer sanat eseri olarak tanındıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

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