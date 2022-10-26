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POLİTİKA

MHP her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracaklarını belirtildi.

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Haber Merkezi AA
MHP her ilde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptıracak
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklamasında, eski medeniyetlerde de rastlanan, insanlık tarihi kadar eski olan çeşme yapımının ve çeşme vakfının, özellikle Türkler tarafından önde gelen bir hayır sayıldığını belirtti.

Anadolu Türk mimarisinde bilinen en eski çeşmelerden birinin Artuklu Beyliği'nin kurucusu Necmeddin İlgazi tarafından 12'nci yüzyılda Mardin'de yaptırılan hayrat olduğunu aktaran Yalçın, daha sonra gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemlerinde sultanlar, devlet adamları ve varlıklı kişiler tarafından çok sayıda çeşme hayratı yaptırılarak vakfedildiğini vurguladı.

Semih Yalçın
AA
Semih Yalçın

Bilhassa Osmanlı hayrat çeşmelerinden günümüze kadar gelenlerin, dikkati çeken mimari özellikleriyle birer sanat eseri olarak tanındıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

  • "Bir kişi, kurum veya topluluk adına çeşme hayratı vakfedilmesi, aynı zamanda adına hayır işlenenlerin isimlerinin, hatıralarının ve düşüncelerinin yaşatılması, unutulmamalarının sağlanması bakımından da önemlidir. Bu manada çeşme hayratı vakfetmek, toplumsal bilinci ve hafızayı diri tutan, milletçe vefayı canlı kılan erdemli işlerden biridir. Bütün bu gerçekler ışığında hem MHP tarafından başlatılan 'Köyüm Benim' temalı sohbet toplantıları sürecine katkıda bulunmak ve köylümüzle partililerimizin kaynaşmasını ölümsüzleştirmek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayır işlemek maksadıyla çeşme hayratı vakfetme kararı alınmıştır.
  • Bu çerçevede, her ilimizde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptırılacaktır. Böylelikle atalarımızın asırlardır sürdürdüğü faziletli bir gelenek partimizce bir kez daha ihya edilmiş olacak, hem de ihtiyaç sahiplerinin hayır duasına mazhar olunacaktır. Bu arada bu çeşme hayratlarının her biri, tesis edilecekleri ilden yetişmiş bütün şehitlerimizin anılarına ve aziz ruhlarına adanacaktır."
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