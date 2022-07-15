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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

MHP iktidarın yanındaydı: Bu topraklarda bu milletin sözü geçerlidir

MHP yöneticileri, darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren genel merkeze giderek iktidarın yanında yer aldı. MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, o geceye ilişkin “15 Temmuz’da hedef alınan Türkiye Cumhuriyeti ve cumhurbaşkanıydı, milletin iradesine bir darbe girişimiydi. Biz bu milletin iradesini yok sayacak hiçbir girişime izin vermeyiz. Bu topraklarda bu milletin sözü geçerlidir.” dedi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
MHP iktidarın yanındaydı: Bu topraklarda bu milletin sözü geçerlidir
Birol Gür

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 2016 yılında askeri darbe teşebbüsünde bulunması Türk demokrasisi ve siyasetinin çok çetin bir sınavdan geçmesine neden oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yöneticileri darbe girişimini ilk öğrenildiği andan itibaren MHP Genel Merkezine gitti. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Başbakan’ın özel kalemine bıraktığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Biz bu yaşananlara karşı siyasi iktidarın yanındayız.”

O GECE HERKES SOKAKTAYDI

  • 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları ve MHP’nin duruşunu MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Yeni Şafak’a anlattı. Haberi çevresinden “Darbe oluyor” telefonlarıyla öğrendiğini söyleyen Gür, “Saat itibarıyla herkes evindeydi. Dolayısıyla teşkilatlarda değildik. Televizyondan, Boğaz’a askeri bir gurubun çıktığını gördük. O sırada bir arkadaşım beni arayıp darbe olduğunu söyleyince inanamadım. Ve Ankara’dan birkaç arkadaşı arayarak haberin doğru olup olmadığını öğrendim, ‘Darbe oluyor’ dedi. Sonrasında telefon trafiği başladı. Saat 10.00 gibi Genel Başkan’ın basın bülteni düşünce işin rengi belli olmaya başlamıştı. Arkadaşlarla ‘Nereye gitsek!’ muhabbeti başladı. O akşam sokaklarda ciddi bir hareket vardı. Cumhurbaşkanımızın CNNTürk’teki telefon bağlantısı insanların daha fazla sokağa çıkmasına neden oldu” dedi.

MHP GENEL MERKEZİ DE HEDEF ALINDI

Gür, şöyle devam etti: “15 Temmuz gecesi kalkışma başladığında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları, Genel Merkez binasından kısa süre önce ayrılmıştı. Genel Başkanımız, uçaklar alçak uçuş yaparken Ankara’daki evindeydi. Hızlı bir telefon trafiği sonrasında MHP yönetimi Genel Merkeze geçti. Genel Merkezin ışıkları sabaha kadar yandı. 15 Temmuz gecesi Genel Başkan’ı koruma altına almak için Merkez önüne gelen MHP’liler de vardı. O gece karargâhtan Genel Merkez arandı, her şeyin kontrol altında olduğunu, endişe edecek bir durumun olmadığı gibi cümlelerinin sarf edildiğini Semih Yalçın Bey daha önce ifade etmişti. Kanaatimiz odur ki esasında o telefon MHP’nin almış olduğu ya da almaya başladığı pozisyonu değiştirme amaçlıydı. Rahat olun her şey kontrol altında bir sorun yok minvalinde bir telefondu o. Ama o telefon çok karşılık bulmadı.

AMAÇ İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARMAKTI

  • Bunun adına ilk başta genel itibariyle darbe, sonuçlanma itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin iradesi Cumhurbaşkanımızın iradesi diyebiliriz. Bu girişim daha çok iç karışıklık yaratma çabasıydı. Bu topraklarda iç karışıklık yaratma çabası çok denendi ama bu milletin feraseti birliği beraberliği sayesinde onların arzuları yerine gelmedi. Maddi ve manevi sonuçları oldu bu girişimin. Türk darbeler tarihinde daha önce böyle girişimler oldu ama böyle bir fotoğraf daha önce olmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), darbe yaptığı zamanlarda bile vatandaşına silah doğrultmamıştı. Bu çok tuhaf bir hadiseydi. Ne vadedildi de insanlar böyle bir hal aldı. TSK içerisindeki bir grup azınlığın durumu bambaşkaydı. Beyinler satılmış veya kiraya verilmiş. İnsan nasıl böyle bir hale bürünebilir? Kendi insanına kendi vatandaşına veya milletin emeğiyle yapılan kamu binalarına kamu kuruluşlarına bu saldırıyı hangi insan fıtratı yapar, bu irdelenmesi gereken bir hikâye.

ZAMANINDA BU TOPRAKLARDA YAŞAMANIN BEDELİNİ ÖDEDİK

Esasında Batı emperyalizminin bu topraklarda yuvalandığı, barındırıldığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Genel Başkan’ın ifadesine göre, “12 Eylül’de onların çocukları, 15 Temmuz’da bizim çocuklar başardı.” Onlar da bizim çocuklarımızdı, nasıl bu hale geldi? Bunun cevabının bulunması gerekiyor. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Birilerini bu topraklardan gönderdik, bedel ödedik, kan ödedik. Dolayısıyla bu topraklarda herkesin gözü var, Batı’nın, Doğu’nun. Bu toprakların çocuklarını koruyamazsak yarın bir gün başka bir fotoğraf karşımıza çıkacaktır. Bu topraklarda bu milletin sözü geçerlidir. 15 Temmuz’da hedef alınan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıydı kim seçti milletin kendisi bu aslında milletin iradesine bir darbe girişimiydi. Biz bu milletin iradesini yok sayacak hiçbir girişime izin vermeyiz.”

MİLLETİN İRADESİNİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı’nın alındığını duyduğunda çok endişelendiğini dile getiren Gür, “O akşam pek farkında olmadık ama sonrasında anlamlı kahramanlıkların olduğunu gördük. Kaymakam arkadaşımız herkesi kaymakamlığa çağırıyordu. Bu irade Türk milletine aittir. Dolayısıyla Türk milletinin iradesi 15 Temmuz’da neyse biz onun yanında durduk.

Biz yarında bu milletin iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz. MHP ister iktidarda olsun olmasın bu milletin iradesinin yanında durmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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