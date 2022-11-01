MHP lideri Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de kendi partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Ayrıntılar geliyor...
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de kendi partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Ayrıntılar geliyor...
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