MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacağını belirten Bahçeli, "Ne ibret verici bir gerçektir ki, kırk alim bir delille ikna olur da, bir cahil kırk delille ikna olamaz. Farabi diyor ki, bilmek bir usta edasıyla hayata şekil vermektir. Susması gereken yerde konuşanlar, üstelik boş ve yalan konuşanlar hayatın akışını bozan tortulardır. Dilden dökülenlere kalbin kefaleti, kalpten geçenlere dilin tercümanı ancak onurlu, olgun ve omurgalı insanların harcıdır. Bu harç ki, bir insanın haysiyet sütunlarını, hamiyet ve şahsiyet kolonlarını inşa eder. Bunlardan mahrumiyet çekenlerin dünyası külliyen mağlubiyettir.

Bu düşüncelerle, televizyonlarda farklı isimlerle gösterilen tartışma programlarını izlediğim zaman ne kadar yavan, yalan, yanlış ve yozlaşmış değerlendirmeler yapıldığına, kirli ve kişiliksiz senaryoların nasıl tedavüle alındığına teessüfle tanık oluyorum.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi asıl yoran omuz omuza olmamız gerekenlerin tavırlarıdır

Mustafa Balbay'a ateş püskürdü

İttifakın geleceği konusunda açıklamalarda bulunan gazeteci Mustafa Balbay'a ateş püsküren Bahçeli, "Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor. Ayrıca Habertürk televizyonunda Veyis Ateş’in hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Nabzı isimli programın dün geceki bölümünü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbrahim Uslu’nun açıklamalarını bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim. Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bürünmüş halini gördüm.

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GÜNDEM 2023 Cumhur İttifakı’nın zafer yılı olacak

Meğer Türkiye’de neler oluyormuş! Türk siyasetinde ne çok konuşulan konu varmış! Hele hele MHP’nin hiç haberimiz olmayan ne stratejileri ve siyaset önermeleri devredeymiş! Maşallah bizi bizden daha iyi biliyorlar! Atıyorlar, tutuyorlar, ama sürekli ters köşeye yatıyorlar."

OYNAT 00:59 "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmadan bize durmak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır.' dedi.

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"Kumandalı yorumcular, icazetli televizyonlar..."

Bahçeli bazı televizyon programlarındaki yayınları eleştirerek, "Habertürk, Halk TV, KRT gibi televizyon kanalları aynı tempoyla ve aynı tip konuklarıyla yayınlarına devam etmelerinde yarar vardır. Çünkü onlara bakınca, konuşanların düşüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin gerçek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır. Sipariş üzerine görüş bildiren zavallılar ışık mı saçtıklarını zannediyorlar? Halbuki Hz. Mevlana’nın dediği gibi, ışık saçmak için önce yanmak lazımdır. Gerçi insan yanar kul olur, odun yanar kül olur. Sönmüş ve silinmiş akıllarıyla, yandıklarını sananlar ancak küle dönerler.

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK ile iç içe olanlara sesleniyorum: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK terör örgütü ile iç içe olanlara sesleniyorum, şunu iyi bilin; 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. BiP'te paylaş

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Kumandalı yorumcular, icazetli televizyonlar ne söylesek anlamazlar, anlayamazlar. Onlar belgeli delilli gerçeklere inanmazlar, tek sermayeleri olan dedikoduyla cehalet tünelinde küstahlığın rayını döşerler. Biliyorum, ne söylesek beyhudedir. Çünkü gafile kelam nafile kelamdır.

GÜNDEM Pis ellerinizi çekin Cumhur İttifakı’ndan

"HDP'nin kapatılması hukuk meselesidir"

HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşlerinin berrak olduğunu berrak olduğunu dile getiren Bahçeli şöyle devam etti: "İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır. Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır.

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OYNAT 03:11 Devlet Bahçeli: Teröristleri kucaklayıp Meclis'e gelen bölücülere tahammül edemiyoruz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. HDP'nin kapatılması ve AİHM'in Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği karara ilişkin konuşan Bahçeli, 'HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. TBMM'de PKK'lı istemiyoruz. Teröristleri kucaklayıp Meclis'e gelen bölücülere tahammül edemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz.' ifadelerini kullandı.



AİHM'in Demirtaş kararına dair, MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz.' diye konuştu.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır.

"Herkes işine baksın"

Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’nin yegane güvencesidir. Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı’nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem.