MHP lideri Bahçeli: Enflasyon canavarının başı ezilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/eOdSVKEHRy — Yeni Şafak (@yenisafak) April 19, 2022

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Sürekli büyümenin ne zaman kadar devam edeceği sorgulanmaya başlanmıştır.

Yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı.

Bugünkü küresel siyaset ve ekonomik tablonun yegane sorumlusu emperyalist nobranlıktır.

Küresel enflasyonun tırmanışı her ülkenin ortak sancısıdır. Enflasyon canavarının başının ezileceği, bu günlerinde de çok yakında geçecektir.

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Karanlık muhalefet anlayışının kaynattığı dedikodu kazanında kaynaması muktederdir.

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınıyorum. Mescidin statüsüne saldırılar ateşle oynamaktadır. İsrail, orantısız saldırı ve şiddet sahnelerinden vazgeçmeli.

Siyasette sığınmacı polemiği

Türk milleti her zaman mazlumun yanındadır. İyi gün değil kötü gün dostu olan muhteşem bir beşeri kudretin adıdır. Türkiye'nin bekası sınır aşan düzensiz göçlerle bağlantılıdır. Bu sorun istismara çanak tutmadan çözülmelidir.

Düzensiz göç ve sığınmacı sorununu strateji akılla ve milli çıkarlarımız doğrultusunda analiz etmek zorundayız.

Suriyeli sığınmacıları bahane eden provokatörlerin devrede olduğu görülmektedir. Oyun sinsidir, tehlike kol gezmektedir. Toplumsal huzuru kim bozuyorsa sınır dışı edilmelidir. Türkiye onun bunun elinde oyuncak olmayacaktır.

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Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Yakalanan kim varsa geri gönderilmelidir. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine artık hiç gerek yoktur.

ABD'ye rapor tepkisi

ABD dışişleri Bakanlığının insan hakları raporu bir FETÖ komplosudur. Zannımca ön hazırlığı Pensilvanya'da yapılmıştır. Bakış açısı küstahtır. Ancak ve ancak bir FETÖ'cü hainin kaleminden satırlara dökülebilir.

Teröristlere Pençe-Kilit darbesi

Harekatı gönülden destekliyoruz. Tür milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Terörün kökü kazınacaktır.

Gülen haini de Türk mahkemelerine yaka paça çıkarılacak, unutulmayan hainliğinin hesabını verecek.

İttifak ve adaylık tartışması

İttifak içinde yeni bir ittifak kurulması telkinlerinden anlaşılıyor ki bunların birbirlerine güveni ve samimiyeti yoktur. Çürük çarık partilerin kimyası bozulmuştur, şaibeli masa çatlamıştır. Herkes kendi derdine düşmüştür.