Gündem MHP lideri Bahçeli Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir

MHP lideri Bahçeli: Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye’ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Ukrayna ziyaretine İdlib’den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir" şeklinde konuştu.

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Bahçeli, "Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir. İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır" diye konuştu.

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