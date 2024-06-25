MHP lideri Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik konuştu. Grup toplantısı Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı sebebiyle gecikmeli başlarken prompter kullanmayan Bahçeli'nin konuşmasını oturarak yaptığı görüldü.

Konuşma bittikten sonra bir süre yerinden kalkamayan Bahçeli'nin yürümesine beraberindeki parti yöneticileri yardımcı oldu.

Salon çıkışında bekleyen gazeteciler Bahçeli'den uzak bir noktaya çekilen şeridin arkasına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gazetecilerin uzaklaştırıldığı salonda bir süre dinlenen Bahçeli daha sonra salondan ayrıldı.