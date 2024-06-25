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MHP lideri Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısı sonrası rahatsızlandı. MHP Lideri, Meclis kulisinde dinlenmek için bir yere oturdu, basın mensupları da alandan dışarı çıkarıldı.

12:34 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 12:37 - 25/06/2024 Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik konuştu. Grup toplantısı Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı sebebiyle gecikmeli başlarken prompter kullanmayan Bahçeli'nin konuşmasını oturarak yaptığı görüldü.


Konuşma bittikten sonra bir süre yerinden kalkamayan Bahçeli'nin yürümesine beraberindeki parti yöneticileri yardımcı oldu.


Dinlenip salondan ayrıldı


Salon çıkışında bekleyen gazeteciler Bahçeli'den uzak bir noktaya çekilen şeridin arkasına alındı.


Edinilen bilgiye göre, gazetecilerin uzaklaştırıldığı salonda bir süre dinlenen Bahçeli daha sonra salondan ayrıldı.




#Devlet Bahçeli
#MHP
#tbmm
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