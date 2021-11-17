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ANKARA

MHP lideri Bahçeli: Hesaplaşmadan helalleşme olmaz

MHP lideri Bahçeli, “HDP, PKK’nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür” dedi. CHP’nin PKK, HDP, FETÖ, Demirtaş, Sorosçu Kavala ve sömürgecilerle helalleştiğini, “şehit bacısına küfrü” örtmeye kalkıştığını belirten Bahçeli, “Hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmaz” diye konuştu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli: Hesaplaşmadan helalleşme olmaz
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ mesajına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin demokratik meşruiyet temelinin yüzde 50 artı 1 olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1’in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye’yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim.”

BİLETİ TEK YÖNLÜ AL

Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamasını anımsatan Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle, uğurlar olsun, madem bir yolculuğa çıkıyorsun, o zaman biletini tek yönlü alman gönülden temennimdir” dedi. “Hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır” diyen Bahçeli, şunları kaydetti: “CHP yönetimi PKK’yla helalleşmiş, terörle mücadeleye ‘hayır’ demiştir. CHP yönetimi, FETÖ’yle helalleşmiş, 15 Temmuz’a tiyatro, masal, düzmece iftirası atmıştır.”

Bahçeli 'gerginlik' iddialarına yanıt verdi: Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet vardır
OYNAT 00:56
Bahçeli 'gerginlik' iddialarına yanıt verdi: Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet vardır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında gerginlik olduğuna dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bahçeli: 'Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet vardır. Hürmet, anlayış, güven vardır. Gerisi lafı güzaftır.' dedi.

DEMİRTAŞ’LA HELALLEŞTİ

“CHP yönetimi, şehit bacısına küfredenlerle helalleşmiş, alçaklığı provokasyon maskesiyle örtmeye kalkışmıştır. CHP yönetimi, HDP’yle helalleşmiş, yüzsüzce ittifak kurmuş, meşru ilan etmiştir. CHP yönetimi, YPG ile helalleşmiş, kendi vatanlarını koruyan örgüt olduğunu açıklamıştır. CHP yönetimi terörist Demirtaş’la, Sorosçu Kavala’yla helalleşmiş, cezaevinden çıkarılmalarını istemiştir. CHP yönetimi sömürgecilerle helalleşmiş, ‘ne işimiz var Libya’da, ne arıyoruz Suriye’de, ne geziyoruz sınır ötesinde?’ diyerek onlara zeytin dalı uzatmıştır. Kılıçdaroğlu helal ile haram arasındaki ince çizgiyi silip atmıştır.”

Devlet Bahçeli: PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir
OYNAT 02:30
Devlet Bahçeli: PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. CHP'nin HDP'nin taşeronu haline geldiğini belirten Bahçeli, 'Terör örgütü elebaşlarını şımartan pervasızlaştıran CHP ve zilletin diğer ortaklardır. Türkiye'de hainin hukuku değil, milletin hukuku geçerlidir. Şerefsizin hukuku değil şeref ve namus güvencesi Türk hukuku egemendir.

Helalleşme peşinde koşan Kılıçdaroğlu PKK'lı hainlere bir şey söyle de görelim. 'Ne sokağı, kimi indiriyorsunuz? Dış destek nedir?' diyerek höykür de durduğun yeri öğrenelim.

CHP'nin kumanda odası ele geçirilmiş, yönetimi işgal edilmiştir. Buradan bakınca PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir. Terörist Duran Kalkan'ın CHP'ye nüfuz etmesi, bu partinin Kandil'den yönetilmeye başlanması önce CHP'ye oy verenlere hakaret, devamında vatana ve millete karşı da affı imkansız bir suçtur.

Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından, Türkiye düşmanlarının çekim alanından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. HDP, PKK'nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür.

CHP ARTIK PKK’NIN YÜZÜ

“Buradan bakınca, PKK’yı HDP’den, HDP’yi CHP’den ayırt etmek imkansız bir hal almıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından, Türkiye düşmanlarının çekim alanından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. HDP, PKK’nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür.”

Sevaba da günaha da ortağız

  • Anket şirketleriyle ilgili değerlendirme yapan Bahçeli, “Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023, Cumhur İttifakı’nın, Türk milletinin, Türkiye’nin zafer yılı olacaktır” dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bilhassa söylemek isterim ki Cumhur İttifakı’nda çatlak patlak olmaz, ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir. Şunu herkes bilmelidir ki hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz, kanca beraber olacağız.”

Ruh sağlığı yasası çıkmalı

Bahçeli, MHP’nin, kadınlara reva görülen şiddetin engellenmesi, mütemadiyen yaşanan cinayetlere bir son verilmesi hususunda görüş ve önerilerini şöyle sıraladı: “Ailenin korunması, şiddetin önüne geçilmesi konusunda kapsamlı bir Ruh Sağlığı Yasası’na ihtiyaç duyulduğu tartışmasızdır. Ruh Sağlığı Yasa Teklifi’mizin bir an evvel görüşülüp yasalaşması arzumuz ve isteğimizdir.” İstanbul’da öldürülen Başak Cengiz’in babasına söz verdiğini; İstanbul İl Başkanlığı’na, hukukçularla davaya müdahil olmaları ve gerekli hukuki desteği vermeleri konusunda talimatını ilettiğini aktaran Bahçeli, merhumenin ve değerli ailesinin haklarını savunmak amacıyla ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
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