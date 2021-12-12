Gündem MHP Lideri Bahçeli Hoşgörü dönemi kapanmıştır, Türkeşin istismarına müsaade edilmeyecek
ANKARA

MHP Lideri Bahçeli: Hoşgörü dönemi kapanmıştır, Türkeş’in istismarına müsaade edilmeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları’nın Türkeş’in emanetleri olduğunu söyledi.

Bahçeli, twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyük devlet ve siyaset insanlarının, yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşları, fikirleri ve imrenilecek mücadele dolu hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer bulan, öncü ve örnek şahsiyetler olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHP Lideri Bahçeli: Hoşgörü dönemi kapanmıştır, Türkeş’in istismarına müsaade edilmeyecek
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyük devlet ve siyaset insanlarının, yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşları, fikirleri ve imrenilecek mücadele dolu hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer bulan, öncü ve örnek şahsiyetler olduğunu belirtti. MHP ve Ülkü Ocakları’nın Türkeş’in emanetleri olduğunu bildiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı
Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı

“Hamdolsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri merci üç hilaldir. Milliyetçi-Ülkücü hareketin ta kendisidir.

Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır.”

ÜLKÜCÜNÜN YERİ MHP’DİR

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

  • “Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş MHP’dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Onun siyasi mirası ve fikri sahibi MHP’dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz MHP’dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü hareket göz yummayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır.”

MHP lideri Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım
GÜNDEM
MHP lideri Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım
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