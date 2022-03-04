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MHP lideri Bahçeli: İstanbul müzakeresi barışı destekler

Devlet Bahçeli, grup toplantısında hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek “İstanbul merkezli bir müzakere ikliminin vasat bulması barışçıl çabaları destekleyecektir” dedi. Bahçeli, krizin çözümünü 5 başlıkta özetledi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​MHP lideri Bahçeli: İstanbul müzakeresi barışı destekler
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bahçeli, “Cumhurbaşkanımızın, ‘aktif arabuluculuk’ girişimi barışın anahtarıdır. Türkiye’nin hakemliğinde, İstanbul merkezli bir müzakere ikliminin vasat bulması barışçıl çabaları destekleyecektir” diye konuştu. CHP öncülüğünde toplanan 6’lı masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini açıkladıkları toplantıya ilişkin Bahçeli, “Güçsüzleştirilmiş Türkiye’nin taslak beyannamesidir ve bizim nazarımızda buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksızdır” yorumunu yaptı.

MHP Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

FİLLER TEPİŞTİ, ÇİMENLER EZİLDİ

  • Rusya, imza koyduğu anlaşmaları çiğnemiştir. Birleşmiş Milletler cılız kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamıştır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı işlevini yitirmiştir. Putin’in Ukrayna kıyılarını Osmanlı’ya karşı koruduklarını iddia etmesi de yanlıştır. Şayet tarihin şahitliğine müracaat edersek bırakınız Putin’i, Türk milletinin karşısında ahkâm kesmeye, tarih hatırlatmasına hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir. Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı, diğer ucunda NATO ve Batılı ülkelerin provokasyonları yer almaktadır. Ukrayna arada kalmış, filler tepişirken çimenler ezilmiştir. Batı, Ukrayna’yı Rusya’nın kucağına ve kursağına teslim etmiştir.

TEK SEÇENEK DİPLOMASİ

Ukrayna’ın siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemenlik haklarına mutlak surette saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden derhal ve önşartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir. NATO, doğuya genişleme stratejisini kesinlikle gözden geçirmeli, sanal korkular üreterek, gücünü ve üye ülkeleri devamlı bir arada tutma arayışından vazgeçmelidir. Krizin çözülmesi için tek seçenek diplomasi ve diyalogdur.

TÜRKİYE DENGELİ

  • Türkiye, cephe ülkesi olmayacaktır. Türkiye, Batı’nın nam ve hesabına silah kuşanmayacaktır. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa adresimiz orasıdır. Putin haksızdır, bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir. Fakat bu durum Rusya ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi de zedelememelidir. Dış politikamız dengelidir, akılcıdır, sağduyuludur, çok boyutludur, millidir ve ön alıcıdır. Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş, gelişmeleri isabetle okumuş, uyarılarını çekinmeden yapmıştır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye’nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır.

Yeni 28 şubat bildirisi

Güdümlü altı parti 48 sayfalık bomboş bir metni açıklamışlardır. Metinde Türkiye, Türk milleti yoktur, tutarlılık, insicam, milli birlik ve kardeşliğe en küçük atıf yoktur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi, güçsüzleştirilmiş Türkiye’nin taslak beyannamesidir ve bizim nazarımızda buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksızdır. Metnin içeriği tamtakır kuru bakırdır, hiçbir somut ve yeni bir öneri de yoktur. Bu metni tarihi yapan tek şey, 28 Şubat zihniyetine uygun olarak ‘güçlendirilmiş istikrarsızlık’ bildirisi olmasıdır. Açıklanan metin yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir. Mezkur metin ile 1982 Anayasası’nın da gerisine giderek ‘devletin güçsüzleştirilmesi’ amaçlanmaktadır. Cumhurbaşkanının nasıl seçileceğinin kurnazca üzeri örtülmektedir. Ölmüş ve ortadan kalkmış bir sistem güçlendirilemez. Metin geçmişe dönüş beyannamesidir. Yarının Türkiye’sine değil dünün Türkiye’sine özlemdir.

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