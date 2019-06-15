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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli İstanbul'da konuşuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da 23 Haziran seçimi çalışmaları kapsamında muhtarlar buluşmasında konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da 23 Haziran seçimi çalışmaları kapsamında muhtarlar buluşmasında konuşuyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Bu aziz kentimiz nice kültür ve medeniyetlerinin beşiği olmuştur. Türk İslam kültürünün eserleri İstanbul'un her köşesinde hayranlık uyandırmaktadır. İstanbul sıradan bir şehirden daha fazla anlam ifa etmektedir. İstanbul'u düzgün şekilde idrak etmeden, dürüstçe ifade etmeden önümüzdeki düğümleri çözmek mümkün değildir.

DÜNYANIN GİZLİ GÜNDEMİ İSTANBUL SEÇİMİ

İstanbul hem Türk ve İslam kenti hem de bir dünya markasıdır. Yolların kesiştiği, umutların buluştuğu kentin adı İstanbul'dur. Tüm gözler buradadır, tüm dikkatler buraya çevrilmiştir. İstanbul denildi mi bizim aklımıza ihtişam, başkalarının aklına da intikam gelir.

Dünyanın gizli gündemi İstanbul'daki seçimin akıbetinin ne olacağıdır. Türkiye'nin köklü bir seçim geleneği vardır. 1946'dan bu yana milli irade tecil etmektedir. İstanbul'u hedefine alan senaryoları endişeyle karşıladığınızı değerlendiriyorum.

CHP ADAYI SEÇİLSE BİLE NASIL ÇALIŞACAK

31 Mart seçimlerinden birkaç gün sonra yeni bir sistem önermiştim. 30 büyük belediye başkanı seçilsin, seçilenler alt belediyeleri doğrudan belirlesin. Kendi içinde son derece tutarlı olan bu teklifle, belediye başkanları ve belediye meclisleri arasında uyum olacaktır. İstanbul'da 25 ilçede cumhur ittifakı seçimleri kazanmıştır. 25 ilçede başarılı olan cumhur ittifakının, büyükşehirde önünün kesilmesi bir demokrasi açığıdır. Büyükşehir belediye başkanlığı ile belediye meclisi arasındaki anormal uyumsuzluk da buna bir örnektir. CHP adayı seçilse dahi İstanbul'da nasıl çalışacak, verimli şekilde nasıl hizmet verecektir.

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Ayrıntılar geliyor...

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