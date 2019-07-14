MHP Lideri Bahçeli: Sistemde revizyon isteyenler FETÖ iltisaklı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçimlerin ardından sürdürdüğü yurt içi gezileri kapsamında bu kez Kastamonu'dan vatandaşlara seslendi.
Bahçeli'nim sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Kastamonu yeni dönemle birlikte ayak bağlarından kurtulacak, geleceğe umutla bakacaktır.
MHP burayı daha iyi yönetmek ve daha da güzelleştirmek amacıyla kutlu bir yola çıktı. İnandık, mutlak başaracağız.
Bundan 3 yıl önce, TSK içine yuvalanan terörist kadro millete ve devlete silah doğrultmuş, ülkeyi gözyaşına boğmuştur.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bu vesileyle anıyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.
Amaç 15 Temmuz'da Türkiye'yi içten yıkmak, iç savaş çıkarmak ve ülkeyi bölüp, paylaşmaktı. O gün çok farklı yerlere alçakça ve şerefsizce saldırdılar. 15 Temmuz'da Türk ve Türkiye-İslam düşmanları sırayı girip, üzerimize geldiler.
Ancak yanlış hesap kahraman Türk Milleti'nden döndü. Emelleri, yerin dibine gömüldü. 15 Temmuz'da Türk Milleti'nden intikam alınmak istendi. Devletimize zehirli hançer sallandı.
Sistemde revizsyon tartışmaları
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon isteyenler FETÖ ile iltisaklı, PKK ile güdümlü zihniyetlerdir.
Yeni sistem bir yılını henüz doldurdu. Aksamalar olması gayet normal. Amaç bu aksamaların bir an önce giderilmesi noktasında adımlar atılmasına kitlenmek olmalıdır.
Yeni Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açmak, milli iradeye karşı olmaktır. Bu tartışma, Türkiye'nin gücünü azaltır."