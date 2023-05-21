MHP lideri Bahçeli: Kimle iş birliği yaparsanız yapın Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı sizlere ezdirmeyiz

MHP lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesi Hatay'da depremzedelere önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa ve Amerika'nın dış oyunlarına tepki gösteren Bahçeli, "Türkiye'deki yönetimi değiştirmek için her türlü çabayı gösteren alçaklara bir cevabımız olsun Amerika'nın çocukları Hans'tan Almanya'nın çocukları Toni'ler ve Coniler'e kadar kimle işbirliği yaparsanız yapın Anadolu'nun Yiğidi Erdoğan'ı sizlere ezdirmeyiz. " dedi.

#CANLI MHP lideri Devlet Bahçeli, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap ediyor. https://t.co/TLP24RXvFV — Yeni Şafak (@yenisafak) May 21, 2023

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar; "6 Şubat'ta meydana gelen felaket esnasında 50 bini aşkın vatan evladı Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Felaketin ardından geçen 104 gün içerisinde Türkiye'de birçok çevre büyük felaketin ardından nasıl kalkılması gerektiğini ifade etmek yerine siyasi hedefler gütme çabası içerisine girmişlerdir.

Aradan geçen bu süre içerisinde de bazı konularda dikkatli olmak durumundayız.

Eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün değildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devamlı kılmak gerekmektedir.

Hayırlı bir adım attınız, yeni bir Türkiye yeni bir istiklal dediniz. 14 Mayıs'taki seçim sürecini de hayata geçirdiniz.

14 Mayıs seçimiyle birlikte millet

Yalana dolana 'hayır' dedi, 'parlamenter sistem çürümüş sistemdir dönüşü olmaz' dedi.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi yeni bir yüzyıl için gereklidir' dedi.

28 Mayıs günü yapılacak olan seçim sadece Cumhurbaşkanı seçimini sağlamayacak istiklal, istikrar ve istikbal kavramlarını devreye sokacak başarıyı sağlamak içindir.

Hedefimiz 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı yapmaktır.

28 Mayıs'ta depremin tüm enkazını kaldırarak güler yüzlü bir Türkiye'ye var mısınız?

Öyle fark olsun ki ne Amerikası ne Avrupası Türkiye üzerindeki fitne oyunları bozulsun.

Türkiye'de yönetimi değiştirmek için her türlü çabayı gösterdiler. Yazdılar, çizdiler malum kişiler de bunların sözcülüğünü yaptı. Bir tek şeyi başaramadılar. Amerika'nın çocukları Hans'tan Almanya'nın çocukları Toni'ler ve Coniler'e sesleniyorum. Kimle işbirliği yaparsanız yapın Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı sizlere ezdirmeyiz. 28 Mayıs'ta sandıkta dışardaki alçaklara bir cevabımız olsun.







