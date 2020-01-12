MHP lideri Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda konuşuyor

#CANLI MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Ankara Kampı'nın kapanışında konuşuyor https://t.co/VtPBbfSdPQ — Yeni Şafak (@yenisafak) January 12, 2020

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Ankara'nın güvenliği Şam'dan Mogadişu'dan Tahran'dan, Trablus'tan, Sana'dan başlar.

Emperyalist ülkelerin Ortadoğu havzasını karıştırmak ve bundan nemalanmak istediği açıktır.

İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır.

Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir.

Türkiye’nin olmadığı bir Ortadoğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır.

(Ne işimiz var Suriye'de, ne arıyoruz Libya'da) diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir.

Çevreden merkeze ulaşmak hedefiyle on yıllardır ağlarını ören, taşlarını döşeyen emperyalist husumet ve velayetin asıl hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır. Maksat, Türk milletini bağımsızlığından koparmak, yurdundan, yuvasından sürüp çıkarmaktır.

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ABD Başkanı Trump, suçlu arıyorsa Pensilvanya'ya bakmalıdır. DEAŞ liderini öldürenler, PKK'nın YPG'nin liderini de öldürsünler. Alemde şer bitmezse öz neslinde er tükenmez. Kimse aklımızla alay etmesin.