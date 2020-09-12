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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk kez düzenlenen "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"nda konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Yıllar sonra 12 Eylül darbecilerin hak ettikleri cezaları almaları, vatana karşı suçların karşılıksız kalmadığının sembolü oldu. 12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir cinayettir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili gerilimi tırmandıran Yunanistan ve Fransa'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Cumhur iradesi, vesayetin korkuluklarını, milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı. Bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin iş birlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır." dedi.

Haber Merkezi Diğer
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşutu.

Bahçeli'den satır başlıkları şöyle:

Yıllar sonra 12 Eylül darbecilerin hak ettikleri cezaları almaları, vatana karşı suçların karşılıksız kalmadığının sembolü oldu. 12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir cinayettir.

Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir.

Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir

Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır.

1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır.

12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk milletinin değerlerine bir proje çerçevesinde soğukkanlılıkla kıymış, vahşete mihmandarlık, vesayete de mimarlık yapmışlardır.

Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her himaye ve vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir.

Cumhur iradesi, vesayetin korkuluklarını, milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı. Bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin iş birlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır.

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