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MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı: Devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimize teşekkür ediyorum" dedi.

12:49 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:00 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Birçok siyasi isim de ikametlerindeki sandık başına giderek oy verdi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.


"Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum"

Bahçeli,
"Milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.



#Devlet Bahçeli
#Ankara
#seçim
#MHP
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