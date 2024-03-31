MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı: Devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Birçok siyasi isim de ikametlerindeki sandık başına giderek oy verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.
"Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum"
"Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum"
Bahçeli,
"Milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.
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19 dakika önce