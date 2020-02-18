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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Saldırı Esed'e pahalıya mal olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşuyor. MHP lideri Bahçeli, yaptığı konuşmada "Rejim unsurlarının şubat sonuna kadar çekilmesi mecburiyettir. Türkiye'nin şakası yoktur. Yeni bir saldırı Esed'e pahalıya mal olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Ülkemiz çok cepheli bir mücadelenin ortasındadır. Sürdürülen mücadele bekamızla doğrudan ilgili bunun yanı sıra milli birlik ve bağımsızlığımızla da yakından ilişkilidir. Mücadele süreci partiler üstü mücadeledir.

Türkiye neden Suriye'de diyen bilhassa küresel güçlere sizin orada ne hakkınız var demek hakkımızdır.

Türkiye bir yandan sınır ötesinde diğer yandan da sınır içinde bir milli direniş halindedir.

Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında dağında bağında gözü yoktur.

Terör örgütlerinin kimlerinin imal edip sonra imha etmeye çalıştıklarını herkes biliyor.

İdlib ateş çemberine alınmış durumundadır. Masumlar perişan, zalimler pişkindir. Esed dünyanın gözü önünde kendi halkının kanını akıtmakta canını almaktadır.

  • Esed doğrudan Türkiye'nin karşında konuşlanmıştır. İdlib'de silahlar derhal susmalıdır. Türkiye verdiği sözün her zaman arkasındadır. Rejim unsurlarının şubat sonuna kadar çekilmesi mecburiyettir. Türkiye'nin şakası yoktur. Yeni bir saldırı Esed'e pahalıya mal olacak bedelini Suriye'nin her zemininde ödeyecektir.

Esed tarihe, insanlığa, hukuka ve yaşama hakkına karşı affedilmez suçlar işliyor. Esed gitmeden, koltuğundan indirilmeden barış gelmeyecek.

Kılıçdaroğlu İdlib'de sıkışan yoktur. Ama sıkıştırılmak istenen Türkiye'dir. Hangi iş birlikçinin fermanını okuyorsun?
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