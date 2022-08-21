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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir

Gaziantep ve Mardin’de dün yaşanan iki trafik kazası Türkiye’yi yasa boğdu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, kazalar ile ilgili açıklama yaparak, "Bir güne sığan mezkur elim kazalar yüreklere ateş düşürmüştür. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
MHP lideri Bahçeli: Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde dün meydana gelen feci kazalar milletimizi kedere boğmuş ve derinden sarsmıştır. Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen katliam gibi kazada aralarında 3 itfaiye eri, 2 İHA çalışanı, 4 sağlık personelinin de bulunduğu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan bir tırın neden olduğu katliam gibi kazada 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yine aynı günde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen bir otobüste 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 vatandaşımız yaralanmıştır. Bir başka üzücü kaza haberi de Rize’nin Güneysu ilçesinden alınmıştır. Bu kapsamda bir tur minibüsünün kaza yapması sonucunda 24 kişi yaralanmıştır.

Bir güne sığan mezkur elim kazalar yüreklere ateş düşürmüştür. Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir. Trafik terörüyle tavizsiz bir mücadele icra edilmelidir.

Türkiye’mize hakim olan huzur ve sükûnet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır. 2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah’ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum."

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