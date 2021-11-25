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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) toplandı. Kritik toplantının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye ekonomi üstünden saldıranlara eyvallah etmeyeceklerini belirten Bahçeli, "Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz ve rant çıkarlarına eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz. Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
MHP lideri Bahçeli: Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek
MHP lideri Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) toplandı. Kritik toplantının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Türkiye'yi karıştırmak ve karanlığa çekmek için fırsat kollayan çevrelerin provokotif faaliyetleri tetikte beklemektedir.

Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz ve rant çıkarlarına eyvallah etmeyeceğiz.

Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz. Türkiye'yi küstahca dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler.

Bu kapsamda CHP faziletsizdir. Erken seçimden başka söyleyeceği bulunmayan Zillet İttifakını Türk aleyhine dış destekli bir hareketlenme içindedir.

Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir.

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