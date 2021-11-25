MHP lideri Bahçeli: Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) toplandı. Kritik toplantının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Karamsarlara itibarımız yoktur, erken seçimlere ihtiyacımız yoktur. Güven krizi yaratmaya çalışarak el avuçlayanların eli boş kalacaktır.https://t.co/qwp7o0rrLp — Yeni Şafak (@yenisafak) November 25, 2021

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Türkiye'yi karıştırmak ve karanlığa çekmek için fırsat kollayan çevrelerin provokotif faaliyetleri tetikte beklemektedir.

Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz ve rant çıkarlarına eyvallah etmeyeceğiz.

Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz. Türkiye'yi küstahca dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler.

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Bu kapsamda CHP faziletsizdir. Erken seçimden başka söyleyeceği bulunmayan Zillet İttifakını Türk aleyhine dış destekli bir hareketlenme içindedir.

Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir.

Demirtaş'ın miting çağrısı

Bir terörist, bir suçlu ve bir bölücü, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yönetmeye başlamıştır. Hükümeti istifaya çağırmaları ve halkı sokağa davet etmeleri Kılıçdaroğlu tarafından benimsenmiştir. Böyle bir eziklik görülmedi.