MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika törenine katıldı.

İşte Bahçelinin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır.

Türkiye'deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey; karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar. Fakat cumhur ittifakı bu zilletin hesaplarını Allah'ın izniyle boşa çıkaracak, bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir.

Milliyetçilik, bencillik ve ben merkezlik bir siyaset algısıyla bağdaşmaz. Milliyetçi bir egoist olamaz.

REKLAM

Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyen palavracı siyasetçilerin millet, milliyet ve milliyetçilik konularındaki kuşkulu kanaat ve yorumları hiçbir zaman gözümüzden kaçmamıştır.

Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki 2 partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır."

Ayrıntılar geliyor...