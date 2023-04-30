MHP lideri Bahçeli: Zillet ittifakının bileğini sandıkta bükeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli Karabük'te önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar; "14 Mayıs'taki seçimlerin ülkemizin birliğine hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye muhaliflerinin maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır. Zillet ittifakındaki partileri ne gören ne de duyan olacaktır.

Zillete düşenlerin hükmü şafak sökene kadardır.

Karar anı geldiğinde Türk milleti mührü eline aldığında PKK ve FETÖ takviyeli partileri ne gören ne duyan ne bulan olacaktır.

Bu yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılını hep birlikte kutlayacağız.

Terörü bitirmiş işsizliği yenmiş enflasyonu düşürmüş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız.

Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik gayret bizden tevfik Allah'tan diyerek yola koyulduk.

Varsın birileri teröristleri, yedi düveli yanına alsın hiç fark etmez. Çırpınışları boşunadır. Zillet ittifakının bileğini sandıkta sandıkta bükeceğiz.

Geliyor gelmekte olan masalını anlatan münafık müttereslere sesleniyorum. Nasıl geliyorsunuz, kiminle geliyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.

Türk milleti geçmişten ders çıkarmakla birlikte geleceğe iyimser bakmaktadır.

Parlamenter sistem demek kriz demek, kargaşa demektir.

Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır, bunlarda gelecek yoktur.

Türk milleti tarihiyle yeni bir sistemi hür iradesiyle seçmiştir.

İradeniz irademizdir. Bu 'evet'leriniz 14 Mayıs'ın zafer müjdesidir.

Türkiye düşmanlarının kapılarında icazet arayanlar gelsinler de Karabük'ün heybetinden ibret alsınlar.

Ne CHP eski CHP'dir, ne İYİ Parti yerli ve millidir.

Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız.

İlhamımız aziz ecdadımızdır.

Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır.

Tavrımız nettir, duruşumuz Kuvay-i Milliye'dir. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir.

Türkiye'nin çıkmaz sokaklarda zaman kaybetmeye tahammülü yoktur."Ayrıntılar geliyor...















