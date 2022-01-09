MHP lideri Bahçeli'den Akçakale'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Devlet Bahçeli: Demirtaş hain olduğu için bölücü olduğu için cezaevinde

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Bahçeli, 'PKK'ya kulak verirseniz barış diyor, HDP barış diyor, CHP barış sakızı çiğniyor. Be hey densizler barışın sizin lügatınızdaki karşılığını biz söyleyin de bilelim? Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk, kanunsuzluk, ahlaksızlık değil midir? Suça ve suçluya destek verilmesi kanunsuzluk görülmeyecek mi?



Demirtaş teröristtir. Gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Niye olacak. Hain olduğu için. Suçlu olduğu için. Bölücü olduğu için. Teröre yardım ve yataklık yaptığı için.



Sokakta barışçıl protesto telkin ve temennilerle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?' diye konuştu.

