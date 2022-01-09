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ANKARA

MHP lideri Bahçeli'den Akçakale'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında meydana gelen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi DHA
MHP lideri Bahçeliden Akçakalede şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’dan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattında meydana gelen EYP saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

3 askerin şehit olmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

  • "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesiyle Suriye'nin Tel Abyad şehri sınırındaki Gültepe Hudut Karakolu mıntıkasında, terör örgütü PKK/YPG tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının bir askeri aracımızın geçişi esnasında infilak etmesiyle yüreklerimize ateş düşmüştür. Bu hunhar ve hain saldırıda 3 kahraman askerimiz şehit olmuş, bir kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Vatan nöbetinde şehit olan aziz millet evlatları ve kahramanlık numunesi kardeşlerim; Teğmen Murat Alyakut'a, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Dökülen kanlarının yerde bırakılmayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve milletimize sabır, metanet ve baş sağlığı diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar haklı ve kutlu mücadelemiz durmayacak, bölücülük ve terör musibetinin kökü mutlak surette kazınacaktır."

Devlet Bahçeli: Demirtaş hain olduğu için bölücü olduğu için cezaevinde
OYNAT 01:26
Devlet Bahçeli: Demirtaş hain olduğu için bölücü olduğu için cezaevinde
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, 'PKK'ya kulak verirseniz barış diyor, HDP barış diyor, CHP barış sakızı çiğniyor. Be hey densizler barışın sizin lügatınızdaki karşılığını biz söyleyin de bilelim? Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk, kanunsuzluk, ahlaksızlık değil midir? Suça ve suçluya destek verilmesi kanunsuzluk görülmeyecek mi?

Demirtaş teröristtir. Gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Niye olacak. Hain olduğu için. Suçlu olduğu için. Bölücü olduğu için. Teröre yardım ve yataklık yaptığı için.

Sokakta barışçıl protesto telkin ve temennilerle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?' diye konuştu.


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