MHP lideri Bahçeli'den Akşener'e eleştiri: Yine satar yine satacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kumar masası” diyerek kalktığı 6’lı Masa’ya tekrar dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6’lı Masa’yı dağıttıktan sonra tekrar geri gelen İYİ Parti Meral Akşener için “Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır” dedi.
Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Devlet Bahçeli, 6’lı Masa ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşanan krizleri eleştirdi.
İLKESİZLİĞİN DANİSKASI
Bahçeli, bir yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp bir günde toz duman olanların, ilkesizliğin canlı timsalleri olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: “Bir yıl boyunca oturduğu eğri bacaklı masayı; kumar masası, şahsi hırsların masası, küçük hesaplar masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masası diyerek önce devirip, sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir. Kazanamaz dediği cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değildir de nedir?”
ALTINDAN NASIL KALKACAK?
“Diğer yandan dayatmalara rıza gösterip, bu çirkinliğe onay verip masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Mahut belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki baskılara boyun eğerek bu şahıslara hem oy veren vatandaşlarımıza hem de siyasetin ilke ve ahlakına suikast yapılmasına tamam demek esir edilmiş, yerin dibine geçmiş küçük bir siyaset çirkinliği değil midir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak, insanımızın yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim, yine söylüyorum: Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır.”