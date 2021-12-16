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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den asgari ücret açıklaması: İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın açıkladığı ve son 50 yılın en yüksek zam oranını alarak 4 bin 250 liraya ulaşan asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
MHP lideri Bahçeliden asgari ücret açıklaması: İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir
Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen asgari ücret rakamını açıkladı. Buna göre asgari ücret 4 bin 250 lira oldu. Milyonları sevindiren müjdeyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"İşçi kardeşlerimiz sahipsiz değildir"

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde: "Bu ayın ilk haftasından itibaren faal halde bulunan, işçilerimizin hayat ve geçim standardı açısından en uygun ücret seviyesini belirlemeye çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamlamış, nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız yeni asgari ücreti açıklamıştır. Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak iş verenin de yükünü azaltıyoruz
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak iş verenin de yükünü azaltıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.

'Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, işveren üzerindeki yükü azaltacağız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığını belirtti.


Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.' dedi.



  • Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştiriliyor.

Asgari ücret görüşmelerinde geçen hafta TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak bugünkü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

"Konuya hassasiyetle yaklaşan..."

Asgari ücret; “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir. Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.

İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum.
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