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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması: Takipçisi olacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) ailesine başsağlığı dileyerek, "Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
MHP lideri Bahçeliden Başak Cengiz açıklaması: Takipçisi olacağız
MHP lideri Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi. Bahçeli, olayın hüzünlerine hüzün eklediğini, yüreklerine ateş düşürdüğünü belirterek, "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükunetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir. İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Can Göktuğ Boz'un en ağır cezayı almasını beklediklerini kaydederek, "Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum" dedi.

Acılı aileye taziye: Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini aradı
GÜNDEM
Acılı aileye taziye: Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini aradı

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
FOTOĞRAF 11
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İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mızrak, Boz'un yakalandıktan sonra yüzünü gizlerken gazeteciler tarafından çekilen fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında, \"Samuray kılıcı ile cinayet işleyen, kendisine direnemeyeceğini düşündüğü için kadını hedef seçtiğini söyleyen, gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz\" dedi.
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'ANNESİNİN YARGILANMASINI İSTİYORUM'<br>Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun da yargılanmasını istediğini belirterek, \"Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için\" yazdı.
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Mahir Mızrak, nişanlısı Başak Cengiz ile çekilen fotoğraflarını da \"Nur yüzlü meleğim, bakmaya doyamadığım, dokunmaya kıyamadığım Allah'ıma emanetsin. Seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'ım sabrını ver yarabbim çok zor çok\" mesajıyla paylaştı.
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Mızrak, Cengiz'in 'melek kanadı' takılmış fotoğrafını da paylaşarak, \"Meleğim gitti meleğim. Mekanın cennet olsun nur yüzlüm\" dedi.
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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz
İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına tepki gösterdi. Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.

Genç kızı samuray kılıcıyla katletti
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