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ANKARA

MHP lideri Bahçeli'den Garo Paylan'a: Diasporanın ajanı

MHP lideri Bahçeli, sözde “Ermeni soykırımının tanınması” için kanun teklifi veren Garo Paylan için, “Maalesef TBMM’nin çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır” dedi. HDP’nin, Ermeni diasporasının kirli tetikçisi olduğunu vurgulayan Bahçeli, eylemin, Türkiye’yi tahrik için kurgulandığını söyledi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeliden Garo Paylana: Diasporanın ajanı
Devlet Bahçeli

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’li Paylan’ın sözde Ermeni soykırımı teklifi vermesine tepki gösterdi. Bahçeli, “Bu çatı altında sözde soykırımı tanıyan varsa, yeri TBMM olamaz” diye konuştu. Bahçeli Paylan için, “Diaspora ajanı” ifadesini kullandı. MHP Meclis Grubu’nda konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:

Garo Paylan
Garo Paylan

MECLİS’TE YERİ OLAMAZ

(Garo Paylan’ın teklifi) Maalesef TBMM’nin çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına bir züldür. Bu kokuşmuş milletvekilinin kimden cesaret aldığı, ayan beyan ortadadır.

ASALA HAYRANLARI

Gözümüzün içine baka baka Türk milletine katliamcı, diyenlerin barınacağı bir mekan asla değildir. Bu ASALA hayranlarının, Türk siyasetinden silinip gideceği günler de inşallah çok yakındır. Sayın Kılıçdaroğlu, sözde soykırım iddialarıyla ilgili ne zaman konuşacaksın?

KESİLİR DEMİŞTİM KESİLDİ

“(Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesi) Elbette olacağı buydu, şahsen uyarmıştım, faturayı ödemezse elektriğinin kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Biz de onun anladığı ve bildiği Kandil’i değil de ışık saçan kandili adrese teslim göndermiştik. Huylu huyundan vazgeçmiyor, karanlık emelleri olanların tercihi yine karanlıktan mesaj vermektir. CHP Genel Başkanı, iç huzur ortamını karıştırmak, istismar çarkını döndürmekle uğraşıyor. Bazı siyasi odaklar da faturayı ödemek için kuyruğa giriyor. Alın birini vurun ötekine, bunların hepsi aynı tornadan çıkmış gibidir. Zillet ittifakının trafoları patlaktır. Sayın Kılıçdaroğlu bilmelisin ki, Türkiye’yi karanlığa boğamayacaksın.”

Garo Paylan’a sert tepki
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