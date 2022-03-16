Gündem MHP lideri Bahçeliden Kılıçdaroğluna çok sert tepki Tarihimize kirli demek namertliktir
ANKARA

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Tarihimize ‘kirli’ demek nâmertliktir

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır konuşmasına atıfta bulunarak, “Tarihimize ‘kirli’ demek nâmertliktir, nankörlüktür, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir” dedi. Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır annelerinin yanına gitmeye cesaret edemediğini belirten Bahçeli, “CHP, HDP’nin kostüm giymiş halidir” ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
​MHP lideri Bahçeliden Kılıçdaroğluna çok sert tepki: Tarihimize ‘kirli’ demek nâmertliktir
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçen hafta üç soru sorduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’nun da bir Twitter mesajını alıntılayarak emojiyle cevap verdiğini anımsatan MHP lideri Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, emojiyi bırak, ergenler gibi davranmaktan vazgeç, emelin nedir, hedefin nedir, kafanın içindeki asıl gündem nedir onu söyle, ondan bahset. Yanına alıp konuşturduğun bölücüler devlete ve millete meydan okurken çıtını çıkarmadın, sessizliğe çakıldın, zımnen de onayladın. Sözde Kürt sorununu tanıdığını, zilletin diğer partilerinin de aynı görüşte olduğunu açıkladın” dedi.

Devlet Bahçeli: Tarihimize kirli demek namertliktir
OYNAT 02:35
Devlet Bahçeli: Tarihimize kirli demek namertliktir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Diyarbakır'da 'Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerek' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ' Tarihimize kirli demek namertliktir, nankörlüktür, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu’nun iki günlük Diyarbakır gezisi esnasında, “Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir” açıklamasını sert ifadelerle eleştiren Bahçeli, şunları söyledi:

  • “Müstevlileri aratmayan bir zihniyetin figüranı olmuş. Tarihimize ‘kirli’ demek namertliktir, nankörlüktür, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kılıçdaroğlu’nun şahsıyla müsemma karanlık tarihini bilemeyiz, kaldı ki kirli tarihinden müşteki olmasının bizce bir mahsuru yoktur. Türk milletinin utanç duyacağı, yüzünü kızartacağı bir tarihi yoktur.”

Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Bunlar hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karaları, gidişleri olsun dönüşleri olmasın
GÜNDEM
Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Bunlar hipokrat yeminlerini çiğneyen yüz karaları, gidişleri olsun dönüşleri olmasın
Çiftçilere sulama ve kredi müjdesi

Çiftçilere sulama ve kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıkladı.
Birçok sefer iptal oldu

Birçok sefer iptal oldu

​Yolculuk yapacakları ilgilendiren haber.
ABDde yaz saati uygulamasının kalıcı olmasına yönelik tasarı senatoda onaylandı

Erdoğan kabine toplantısı sonrası duyurdu.

​Biden, Blinken da dahil 13 kişiye yaptırım.

Adalete giden yola böyle ışık tutuyorlar.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başlayacak.

Erdoğan: Diyarbakır annelerini kaldıkları otele çağırdılar, ayaklarına gidemediler.

"Ona teşekkür edip, hediye vermek istiyorum"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.