MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Tarihimize ‘kirli’ demek nâmertliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçen hafta üç soru sorduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’nun da bir Twitter mesajını alıntılayarak emojiyle cevap verdiğini anımsatan MHP lideri Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, emojiyi bırak, ergenler gibi davranmaktan vazgeç, emelin nedir, hedefin nedir, kafanın içindeki asıl gündem nedir onu söyle, ondan bahset. Yanına alıp konuşturduğun bölücüler devlete ve millete meydan okurken çıtını çıkarmadın, sessizliğe çakıldın, zımnen de onayladın. Sözde Kürt sorununu tanıdığını, zilletin diğer partilerinin de aynı görüşte olduğunu açıkladın” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu’nun iki günlük Diyarbakır gezisi esnasında, “Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir” açıklamasını sert ifadelerle eleştiren Bahçeli, şunları söyledi:

REKLAM

“Müstevlileri aratmayan bir zihniyetin figüranı olmuş. Tarihimize ‘kirli’ demek namertliktir, nankörlüktür, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kılıçdaroğlu’nun şahsıyla müsemma karanlık tarihini bilemeyiz, kaldı ki kirli tarihinden müşteki olmasının bizce bir mahsuru yoktur. Türk milletinin utanç duyacağı, yüzünü kızartacağı bir tarihi yoktur.”